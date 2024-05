Francesco Totti torna a giocare in Italia, fan in estasi: ecco dove lo vedremo a breve

Quello di Francesco Totti è un nome che corrisponde ad una leggenda del calcio, un vero e proprio mito che ora torna in azione.

La leggenda di Francesco Totti rappresenta una delle ultime bandiere del calcio italiano, colui che decise di giurare amore eterno alla AS Roma, rinunciando a stipendi faraonici ed alla possibilità di salire sul tetto d’Europa con il Real Madrid. Sono passati quasi 7 anni dal suo ultimo match, disputato il 28 di maggio del 2017 contro il Genoa, in uno Stadio Olimpico gremito ed in lacrime per il suo addio.

Totti ha scritto la storia del calcio, un personaggio dentro e fuori dal campo, di cui negli ultimi anni si è parlato sin troppo per questioni di vita privata, dove purtroppo, chi non dovrebbe avere voce in capitolo infila sempre più spesso il naso. Nel frattempo, è arrivata una bella notizia, dal momento che presto lo rivedremo in azione, in un evento dove non mancheranno anche tanti altri campioni. Diamo un’occhiata al luogo in cui ci sarà la possibilità di ammirarlo di nuovo.

Totti, ecco dove lo vedremo in campo

Sul sito web “Goal.com“, sono state fornite indicazioni dettagliate riguardo al Raduno Operazione Nostalgia 2024, che si terrà a Salerno, dopo che l’edizione 2023 era stata svolta allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Sabato 8 di giugno, in Campania, si potrà così ammirare in campo Francesco Totti allo stadio Arechi, in quello che è il suo ritorno in campo, assieme ad una miriade di altre vecchie glorie della Serie A e del calcio in generale.

Una seconda occasione per incontrare questi campioni è prevista per domenica 7 di luglio, allo stadio Silvio Piola di Novara. Per chi fosse interessato alla partecipazione, i biglietti sono già in vendita sul sito TicketOne, oltre che in vari punti vendita autorizzati. Come detto, non ci sarà solo Totti, anche se probabilmente è la sua la presenza più attesa in assoluto, ma saranno della partita anche tante altre vecchie glorie, che adesso vi sveleremo.

Infatti, ci sarà il grande Javier Zanetti, così come Antonio Di Natale, assieme a Marco Amelia, Alessandro Lucarelli, Stefano Fiore, Arturo di Napoli, Antonio Chimenti, Andrea Barzagli, Vincent Candela, Max Tonetto e tantissimi altri ancora. Di certo, si tratterà di un’occasione unica per vedere all’opera le vecchie glorie del nostro campionato, e non potrete mancare. Correte subito ad acquistare i vostri tagliandi per le partite.