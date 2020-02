Notizie Napoli, Gattuso potrebbe non essere confermato: le ultime in casa azzurra

Ultime Napoli – Gattuso potrebbe andar via a fine stagione | Non ha vinto ancora una volta in casa, il tecnico dei partenopei, Gennaro Gattuso. Da quando si è seduto sulla panchina solo sconfitte in casa nei match disputati in Serie A, al di fuori della vittoria ottenuta al San Paolo contro la Juventus. La situazione di classifica preoccupa, così come lo score ottenuto fino ad ora dall’allenatore del Napoli. Sono dieci i match con Gattuso in panchina, divisi esattamente a metà tra vittorie e sconfitte. Nessun pareggio, cinque vittorie e cinque sconfitte. Non ha trovato continuità la sua squadra e le riflessioni in casa azzurra, in vista della prossima stagione, sarebbero venute fuori. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sky Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe già individuato il sostituto a fine stagione: si tratta di Ivan Juric.

Ultime Napoli, Juric per la prossima stagione: il tecnico piacerebbe ad Aurelio De Laurentiis

Sta facendo benissimo all‘Hellas Verona, il tecnico Ivan Juric. Gli scaligeri, con lui in panchina, stanno sognando l’Europa. Quest’ultima è inseguita da Gennaro Gattuso, ma la sconfitta casalinga – l’ennesima – contro il Lecce, può aver compromesso l’obiettivo Champions per gli azzurri. La società partenopea sarebbe indirizzata sul cambiamento alla guida tecnica per il prossimo anno: da giugno in avanti, potrebbe cambiare nuovamente tutto, con l’ennesimo ribaltone in panchina. Tra le idee di Aurelio De Laurentiis potrebbe esserci finito Ivan Juric, allenatore degli scaligeri che sta facendo sognare i tifosi dell’Hellas.