Nicola dopo Genoa-Cagliari: “Vittoria per dare continuità. Attaccanti? Contento di averne 6”

Nicola dopo Genoa-Cagliari

Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni Sky dopo la vittoria sul Cagliari. Queste le parole riportate dalla nostra redazione:

“Stiamo cercando di indirizzare il lavoro su due fattori: consapevolezze di essere squadra e sul gioco. Vittoria importante soprattutto per dare continuità ad un lavoro che stiamo facendo. Oggi abbiamo avuto le occasioni per il raddoppio, chiaro che poi può diventare rischioso. Sulla scelta degli attaccanti? Il problema nostro è nell’iniziare il lavoro con tutti, anche con la Roma li abbiamo utilizzato tutti. Stiamo lavorando su diverse soluzioni, dopo il gol trovato è anche vero che abbiamo trovato meno coordinazione. Sono contento di averne 6, più avanti riuscirò a capire chi è più in forma o meno. Il mio lavoro deve essere quello di riuscire a proporli tutti”.