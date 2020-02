Ultme Roma, colpita la mamma di Zaniolo: furto all’auto

Zaniolo, i ladri smontano la macchina della madre Francesca: “Altra bella sorpresa…”

Ennesima disavventura per Francesca Costa: dopo la rapina e il furto dell’auto, ecco il suo suv completamente smontato

Ennesima disavventura per Francesca Costa, la madre di Nicolò Zaniolo. Dopo la rapina e il furto dell’auto, questa volta il suv della mamma del talento è scato completamente smontato. Nella notte, infatti, i ladri le hanno aperto la macchina per smontare e rubare la carrozzeria interna, dal volante al computer di bordo.“Meno male che ci si ama, fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese“, ha scritto Francesca Costa su Instagram pubblicando anche lo scatto della sua auto.

Roma calcio news, colpita ancora la famiglia Zaniolo: furto all’auto della madre [FOTO]

Soltanto un anno fa, nello spazio di poco più di un mese, alla signora Costa le era stata rubata l’auto (restituita dopo pochi giorni) e poi era stata rapinata per strada: i rapinatori erano stati poi individuati, sarà difficile invece trovare i colpevoli dell’ennesimo furto a casa Zaniolo.