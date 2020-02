Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 7 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Il passato tornerà a bussare alle tue porte per quel che concerne i sentimenti. Il recupero di Luna e Venere, favorevoli verso il tuo segno, potrebbero farti vacillare. Incertezze sul lavoro.

Toro. Periodo positivo in amore, ma anche per quanto riguarda te, non andare alla ricerca di cose passate. Quello resta lì, mettici una pietra sopra. Sul lavoro vivrai scelte importanti nella giornata.

Gemelli. Novità in amore e nei rapporti d’amicizia. Buone occasioni nasceranno sul lavoro, ti consiglio di cogliere tutte le opportunità che ti verranno concesse, perché saranno buone occasioni.

Cancro. Venere dissonante, potresti vivere del malumore con il tuo partner o con la persona che ami. Ti consiglio di fare un passo indietro, per fare delle profonde riflessioni. Sul lavoro trova concentrazione e non accontentarti.

Leone. Questa è per te una fase di recupero, per quel che riguarda le energie che hai speso nelle scorse giornate. Questo ti porterà a vivere più entusiasmo a lavoro, saranno fondamentali per le collaborazioni.

Vergine. Evita complicazioni e malumori. Le crisi familiari, dovrai cercarle di risolverle, non alimentando le polemiche. Sul lavoro invece, potresti vivere un’inversione di rotta: un errore, potrebbe rivelarsi qualcosa di positivo per i tuoi progetti.

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le insoddisfazioni nei rapporti, ti porteranno a chiuderli se lo reputerai necessario. L’aggressività ti consiglio di tenerla da parte, hai bisogno di maggiore tranquillità nel lavoro.

Scorpione. Oggi trovi la giornata un po’ noiosa, con l’umore basso. Evita tensioni e polemiche, Venere sarà dalla tua parte: passione e sentimenti potrebbero accendersi, favorite le storie che cominciano in questo periodo.

Sagittario. Occhio agli attacchi, qualcuno può parlarti alle spalle. Evita le polemiche e le discussioni, continua a non metterti contro le persone che ti stanno intorno, non aiuterà.

Capricorno. Questo periodo confusionario non deve crearti ulteriore caos interno. Lavoro e sentimenti potrebbero destabilizzarti, cerca di fare un quadro sulla tua situazione e vienine fuori con calma.

Acquario. Con la calma, verrai fuori dai momenti turbolenti. Problemi economici in vista, questa è la tua maggiore preoccupazione. Sul lavoro potresti essere irascibile, cerca di tenere la calma.

Pesci. Giove e Saturno favorevoli, ti aiuteranno nei progetti importanti di vita quotidiana e lavorativi. Le cose andranno bene per chi ha un’attività aperta al pubblico.

Oroscopo match, Roma-Bologna: sarà una sfida caratterizzata dai sentimenti, quelli che hanno tirato fuori prima la Roma nel derby giocato contro la Lazio e il Bologna nell’ultimo appuntamento contro il Brescia. Venere influenzerà ancora il match, possibile che entrambe le squadre possano lottare fino all’ultimo secondo per portarsi i punti a casa.