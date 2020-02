Notizie Napoli, ecco Politano: “Gattuso lavora col pallone, Conte no. Mai detto ‘no’ agli azzurri”

Notizie Napoli, Politano si presenta: “Grazie Inter, ora sono felice qui: darò tutto per questi colori”

Notizie Napoli – Politano | Si presenta, parlando per la prima volta da ‘napoletano’, il nuovo acquisto degli azzurri, Matteo Politano. Il nuovo calciatore del Napoli è già sceso in campo con i partenopei, subentrando dalla panchina in Sampdoria-Napoli, nell’importante vittoria ottenuta dal suo nuovo club. E’ stato intervistato da Radio Kiss Kiss, l’emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli. Ecco le sue parole, in merito al suo trasferimento e alla sua nuova esperienza al club di Aurelio De Laurentiis: “Sono contento di aver scelto Napoli, sarà una buona esperienza. Nel 4-3-3 riesco ad esprimermi al meglio, un mese fa ci fu un contatto del nostro direttore, ma sinceramente non pensavo che un mese dopo sarei stato qui a parlarvi. Arrivai al San Paolo quando ancora ero un calciatore dell’Inter, vidi già un bel Napoli che ci mise in difficoltà. L’Inter vinse, ma il Napoli dimostrò già buone cose, che poi ho rivisto nelle partite che ho vissuto da giocatore del Napoli. Qui c’è un bel gruppo, mi ha accolto benissimo. Lo stadio è bello, i tifosi sono caldissimi. L’ambiente partenopeo mi piace mi piace, spero di tornare a grandi livelli qui. L’anno scorso feci bene in nerazzurro, ora voglio dare tutto per questi colori”.

Sulla sfida giocata con la Samp: “Abbiamo reagito, siamo stati bravi dopo i loro gol. Non siamo crollati, abbiamo vinto la partita anche grazie agli innesti dalla panchina. Koulibaly e Mertens rientrano, sono fondamentali per noi”.

Su Insigne e la Nazionale: “Da anni Lorenzo mi diceva ‘Matteo, ma vieni a Napoli’. Ora sono qui, sono felice che sia il mio capitano. E’ una bellissima persona, un grandissimo calciatore, con lui ho un grande rapporto. Europeo? Ci spero, voglio mettere in difficoltà Mister Mancini dando tutto a Napoli”.

Sulla doppia sfida con Inter e Barcellona: “Andremo a San Siro cercando di arrivare in finale, è un nostro obiettivo. Sarà una bella emozione, una gara speciale per me, ho trascorso un periodo bellissimo in nerazzurro. Conosco bene l’Inter, posso aiutare il mister se avrà bisogno di consigli sulla partita. La sfida con il Barcellona sarà molto impegnativa, li ho già affrontati quest’anno, so che concedono qualcosa. Sarà lì che dovremo essere bravi ad approfittarne.

Ultime Napoli, Politano su Conte e Gattuso

“Il mister è molto bravo. Differenze tra Gattuso e Conte? Posso dire che lui lavora molto con il pallone, a differenza di Antonio Conte che si concentra di più sulla questione fisica“.

La precisazione sulla trattativa saltata due anni fa: “Voglio dire che non ho mai rifiutato il Napoli. Due anni fa la società non è riuscita ad accordarsi con il Sassuolo, niente di diverso”.