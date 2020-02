Notizie Milan, infortunio Ibrahimovic: le condizioni dello svedese

Notizie Milan | Come riportato da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere in campo nel derby contro l’Inter.

Dopo l’assenza contro l’Hellas Verona, lo svedese sarà in campo contro i cugini da grande ex. Non solo l’attacco febbrile, la punta ha smaltito anche l’affaticamento muscolare che lo avevo colpito la scorsa settimana. Decisiva sarà la giornata di domani anche se dal Milan ostentano ottimismo sulla partecipazione in gruppo per la seduta tattica, a 48 ore dalla gara contro l’Inter.

Anche oggi Ibra ha svolto un allenamento personalizzato, il secondo consecutivo sul campo. Lo staff del Milan contava di farlo rientrare questa mattina in gruppo ma il polpaccio dello svedese è ancora indolenzito: da qui la scelta di non forzare i tempi.

Ultime Milan: Ibra con Leao?

Con lui, in coppia, dovrebbe giocare Leao (qui le probabili formazioni). La punta portoghese dovrebbe accompagnare lo svedese per sfruttare la sua velocità al cospetto dei tre centrali dell’Inter. Con l’assenza si Bastoni, Conte potrebbe schierare Skriniar, De Vrij e Godin. Non esattamente fulmini di guerra. Questo potrebbe favorire l’attaccante ex Lille. Solo panchina, invece, per Rebic che sarà un’importante carta da giocare anche a gara in corso se il risultato non fosse dei migliori.