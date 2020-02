Notizie Juventus, Ronaldo: “Voglio la sesta Champions, qui è possibile”

Cristiano Ronaldo si racconta in un’intervista tra passato recente e futuro prossimo: il compleanno porta un momento di riflessione, ma c’è un’ossessione come quella per la Champions che non passa mai.

Ultime Juve, il gol più bello di CR7

Sarà che l’ultima volta che non vestiva la maglia bianconera fu proprio un suo gol a negare alla Juventus il sogno inseguito ormai da anni, alzare quella coppa dalle grandi orecchie che significherebbe il coronamento di un progetto ultra-decennale, ma la Champions non esce dalla testa si Cristiano Ronaldo. Eppure quello resta il suo gol più bello, come spiega lui stesso ai microfoni di Canal 11: “Ho fatto più di 700 gol, è difficile sceglierne uno come mio preferito, ma quello che ho segnato alla Juve, per coordinazione e difficoltà, è il più bello“.

Voglia di Champions per Ronaldo

Ma rappresenta il passato, oggi c’è la Juve, 22 gol segnati in 27 partite quest’anno ed un traguardo da raggiungere: “Voglio vincere la mia sesta Champions, so che è difficile ma qui è possibile, abbiamo una buona squadra, pensiamo ad un passo alla volta“. C’è tempo anche per scherzare, in fondo ieri è stato comunque il compleanno (la foto in basso mostra la sua faccia quando ha visto il suo regalo): “Pensavo che a 35 anni sarei andato a pescare a Madeira, e invece eccomi qui ancora a giocare. Forse la mia età biologica è di 25 anni“.