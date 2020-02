Notizie Inter, Moratti: “Sfogo Commisso? Abbiamo sopportato di peggio”

Massimo Moratti, presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di passioneinter.com a proposito delle recenti polemiche arbitrali tra Commisso e la Juventus.

Ultime Inter, la bordata di Moratti

Sarà ricordato come il presidente del Triplete, non c’è dubbio. Ma anche un po’ come il simbolo di quegli anni sfortunati, che poi portarono allo scoppio di Calciopoli. E Massimo Moratti non ha dimenticato né l’uno, né gli altri: “In passato c’era un’altra cosa contro di noi, questa penso che sia più leggera. Penso sia furioso perché è arrivato dall’estero investendo molti capitali ed ora ha a che fare con delle situazioni un po’ strane, ma in ogni caso sono molto più normali di quelle che capitavano a noi…”.

Non si placa insomma il dibattito in merito a quanto visto in Juventus–Fiorentina, con il discusso rigore concesso ai bianconeri per il fallo su Bentancur. I dirigenti viola sono stati sanzionati con delle multe a seguito delle esternazioni a margine dei fatti: ad ore è atteso il l’esito del ricorso presentato dal club gigliato.

Moratti su Inter-Milan…e Messi

Ma è anche la settimana del derby, ed il presidente non può esimersi da un pronostico: “Vedo meglio gli uomini di Conte, ma Ibrahimovic è un giocatore temibile“. Inoltre, dopo gli ultimi rumour, una considerazione arriva anche su Messi: “Volevo comprarlo quando aveva 17 o 18 anni, ma poi ho saputo che il Barcellona lo aveva aiutato a curarsi e quindi ho deciso di lasciare la pista. Mi è stato grato per questo“.