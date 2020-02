Notizie Inter, infortunio Handanovic: le condizioni in vista del derby

Ultime Inter, Handanovic non sta ancora bene. Come riportato da Sky Sport il numero uno dell’Inter, difficilmente sarà in campo in vista del derby. Se fosse stata una partita “normale” contro un avversario diverso, di sicuro il portiere sarebbe rimasto in panchina ma il fatto che i nerazzurri affronteranno i cugini lascia ancora un lumicino di speranza. Tuttavia, secondo le ultime che arrivano dal centro Suning, il suo recupero sembra molto complicato.

Il mignolo della mano di Samir Handanovic non fa ben sperare la società. Lo sloveno aveva già dato forfait ad Udine per l’infortunio alla mano rimediato nel weekend ed il rischio di uno stop prolungato non è stato ancora scongiurato. I nerazzurri, che dopo il Milan dovranno affrontare il Napoli in Coppa Italia ed il 1o marzo la Juventus, non vogliono compromettere la stagione del portiere.

Notizie Inter: Conte con il fiato sospeso

Per fortuna dei nerazzurri sta meglio il portiere Padelli che già ad Udine era sceso in campo con qualche linea di febbre. L’Inter, lo ricordiamo, non avrà a disposizione nemmeno il terzo portiere Berni, squalificato per proteste, e Lautaro Martinez, espulso durante la gara contro il Cagliari. Qui le probabili formazioni della gara.