Inter-Milan, le probabili formazioni: le ultime su Ibrahimovic e Handanovic

Sarà una corsa contro il tempo, sia per i rossoneri che per i nerazzurri: Ibrahimovic e Handanovic stanno facendo di tutto per non saltare il derby della Madonnina.

Le probabili formazioni del derby di Milano secondo fantacalcio.it

L’Inter arriva da grande favorita certo, ma dall’arrivo di Ibra a Milanello c’è un clima diverso: in più le sue ex squadre sono da sempre un bersaglio attraente per lo svedese, che sta facendo di tutto per esserci. Tutta la settimana, oggi compreso, ha svolto un lavoro personalizzato: c’è ottimismo secondo fantacalcio.it per vederlo scendere in campo dal primo minuto. Stesso discorso per Kjaer, alle prese con un problema di natura muscolare ma cui vige lo stesso cauto ottimismo. Solitto ballottaggio sulla destra tra Conti e Calabria, mentre a centrocampo Krunic potrebbe non farcela a causa di alcune noie fisiche.

Antonio Conte dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, squalificato: con ogni probabilità sarà Alexis Sanchez a scendere al fianco di Lukaku in attacco. Brozovic torna davanti alla difesa, Eriksen entra in ballottaggio con Sensi, Godin è insidiato da D’Ambrosio. Ma a tenere tutti con il fiato sospeso sono le condizioni di Samir Handanovic, fermato da un problema alla mano: anche lui ce la sta mettendo tutta, ma per il momento è Padelli il titolare designato.

Così in campo Inter e Milan

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.