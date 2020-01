Calciomercato Napoli, Mertens parte subito: mega offerta dal Monaco

Calciomercato Napoli, Mertens parte subito

Calciomercato Napoli Mertens | Nella sessione invernale del mercato del Napoli, e in quella estiva dell’Inter e della Roma, irrompe il Monaco che mette sul piatto un’offerta importante, cinque milioni a stagione per due anni, e Dries Mertens la valuta e la considera più che seriamente. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. Vediamo insieme i dettagli. L’offerta, come recita il quotidiano sportivo di Roma quasi un milione in più rispetto a quanto il Napoli gli ha prospettato per lo stesso periodo, e dunque fino al 30 giugno 2022.

Mercato Napoli, il belga ai saluti

Una proposta complessiva quindi da circa quindicina di milioni, magari anche qualcosa in più, che aggiunge dubbi ai dubbi sulla permanenza in azzurro dell’attaccante. Attaccante peraltro a secco dallo scorso 29 settembre e che dal 2 febbraio può essere svincolato a zero euro. Come detto il Napoli gli ha offerto due anni anni di contratto a 4,2 milioni di euro a stagione, ovvero il medesimo stipendio attuale, anche se la sensazione prevalente è che la mossa sia per non perderlo a zero. Manca peraltro anche l’accordo sul bonus alla firma, bonus che in realtà è rappresentato dalle garanzie sulle ambizioni future della squadra. Ma ad oggi su questo versante nessuno può mettere una parola certa.