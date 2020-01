Calciomercato Juventus, Rabiot risponde alle voci di mercato

Calciomercato Juventus: Rabiot svela il suo futuro

Calcio Mercato Juventus Rabiot | Una Juventus che trova un grande risultato in campionato, e che rivede in campo Rabiot. Il centrocampista francese non stava attraversando un buon momento, e soprattutto nelle ultime settimane si era vociferato parecchio su una sua possibile partenza a gennaio. L’ex PSG ha suscitato l’interesse di varie squadre, ma i bianconeri non hanno mai effettivamente valutato l’ipotesi, a patto ovviamente di un’offerta particolarmente allettante.

Oggi però lo stesso giocatore ha parlato in zona mista dopo la grande vittoria per 4-0 sul Cagliari, ed ha voluto svelare lui stesso il suo futuro: “Resterò sicuramente alla Juventus, sono felice e sento la fiducia del mister”. Parole importanti e che attualmente rendono la permanenza l’ipotesi più accreditata almeno fino a fine stagione. Questa la notizia riportata da cm.it.

Futuro Rabiot: beffate le pretendenti

Rabiot ci ha tenuto a specificare il suo futuro, e con ogni probabilità il centrocampista francese non si muoverà da Torino in questa sessione di mercato. Ad oggi restano beffate le due pretendenti principali: l’Everton, che lo stava tenendo d’occhio con Ancelotti, e il Manchester United. Proprio con i Red Devils si era aperta una clamorosa ipotesi riguardante anche Pogba.