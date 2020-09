Si conclude l’unica partita delle ore 15:00 tra Hellas Verona e Udinese. Vittoria per la squadra di Ivan Juric che sale a quota sei punti.

Verona-Udinese 1-0: risultato, sintesi e highlights del match (VIDEO)

Si conclude la seconda giornata di Serie A per Verona e Udinese. Vittoria per la squadra di casa grazie al gol dell’ultimo arrivato Andrea Favilli. Il giovane attaccante è entrato a gara in corso (a causa dell’infortunio di Di Carmine) e ha messo in rete il gol vittoria. Altri tre punti per la squadra di Juric. Assist di Faraoni.

