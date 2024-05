Milan, ecco quanto costa esonerare Pioli: ora si spiega perché non l’hanno ancora fatto

Stefano Pioli ha un contratto sino al termine del campionato 2024/2025. Verrebbe a costare una cifra molto salata rimuoverlo dal suo incarico. Ecco quanti milioni ballano.

Il Milan è secondo in classifica, ma a debita distanza dai campioni dell’Inter. Il braccio di ferro meneghino, in questa annata, è stato vinto in modo netto dai nerazzurri. Il distacco di 18 punti dalla vetta ha lasciato un sapore amarissimo ai tifosi. Una parte della piazza vorrebbe ricominciare la prossima annata con un nuovo allenatore, ma la situazione è più intricata.

Pioli è stato l’eroe di uno scudetto inatteso. Due anni fa i rossoneri erano in una posizione societaria più forte. La figura di Paolo Maldini aveva riportato ordine e serenità in un ambiente che dopo l’era Berlusconi era risultato incandescente per tutti. Una figura prestigiosa e carismatica come Zlatan Ibrahimovic aveva aiutato Pioli a disciplinare uno spogliatoio giovane con potenziali crack. Se Leao è ancora a Milanello a sudare la maglia, un talento come Tonali ha deciso di cambiare aria, facendosi affascinare dai milioni del Newcastle.

Stefano Pioli decise di rinnovare il suo contratto con il club milanese fino al 2025 in un momento storico diverso. Il nativo di Parma firmò un prolungamento biennale perché il precedente accordo scadeva il 30 giugno 2023. Ricevette un adeguamento dello stipendio dopo il miracoloso campionato 2021/22. La piazza era, interamente, dalla sua parte. L’addio di Maldini ha portato una vulnerabilità societaria che ha esposto anche l’ex tecnico della Lazio. In termini comunicativi c’è tanta confusione e il secondo posto potrebbe non bastare. Non se la passa bene nemmeno l’ex tecnico rossonero, Massimiliano Allegri.

Esonero Pioli-Milan, quanto costerebbe? Le cifre

Il tecnico emiliano percepisce 4 milioni netti l’anno più bonus. Pioli è tra gli allenatori più longevi della storia rossonera e tra i più pagati della Serie A, ma ha deluso le aspettative della piazza in questa annata. La squadra non si è espressa con la consueta solidità difensiva. Persino Leao, in campionato, ha messo a segno appena 7 reti. Il miglio marcatore della squadra è Olivier Giroud che, a quota 14 gol, è quinto nella classifica dei bomber della Serie A. Il veterano francese ha già una valigia pronta in destinazione Los Angeles.

Il Milan per tutti questi motivi starebbe pensando ad una rifondazione totale in estate. Potrebbero partire altri protagonisti dello storico scudetto di Pioli per fare cassa. A quel punto la società potrebbe anche pensare di esonerare l’allenatore attuale ma dovrebbero garantirgli, comunque, i 4 milioni netti o trovare un accordo milionario per una buona uscita, oltre a pagare un nuovo tecnico. Un affare intricato per una società che non sembra avere più la solidità di un tempo.