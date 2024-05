Europa League, la Roma per il Leverkusen ha due belle notizie

La Roma di Daniele De Rossi è l’unica italiana, insieme all’Atalanta, ancora in corsa per una competizione europea. In vista della semifinale di Europa League contro il Leverkusen arrivano due splendide notizie.

Giovedì si giocherà una gara di fondamentale importanza allo Stadio Olimpico, tra due squadre alla ricerca di un posto in finale.

I giallorossi sono pronti a recuperare al 100% due calciatori di assoluto livello. Ci saranno infatti sia il difensore centrale Chris Smalling che la punta centrale Romelu Lukaku reduci entrambi da alcuni problemi fisici. In mattinata a Trigoria i due si sono allenati in gruppo, dando buone speranze per la sfida contro i tedeschi allenati da Xabi Alonso.

L’attaccante belga era reduce da una piccola lesione all’adduttore che lo aveva tenuto a riposo e che aveva creato anche un po’ di preoccupazione. Il difensore inglese invece aveva riportato un affaticamento al flessore in una stagione costellata da mille problemi fisici. Non c’era invece in campo per l’allenamento il capitano Lorenzo Pellegrini, ma solo a scopo precauzionale per un affaticamento muscolare. Dovrebbe essere a disposizione per la prestigiosa gara europea.

Domani parleranno in conferenza stampa, alla vigilia della gara, il tecnico Daniele De Rossi e il centrocampista argentino campione del mondo Leandro Paredes.

Roma-Leverkusen, le probabili formazioni

Roma-Leverkusen sarà trasmessa in diretta su Rai 1, Sky Sport e Dazn giovedì, 2 maggio 2024, a partire dalle ore 21.00 dallo Stadio Olimpico di Roma.

I giallorossi dovrebbero tornare in campo con il consueto 4-3-3 molto offensivo. Svilar sarà schierato tra i pali con una linea a quattro difensiva schierata da destra a sinistra da Karsdorp, Mancini, Ndicka e Spinazzola. Paredes agirà in cabina di regia con ai fianchi da un lato Cristante e dall’altro Pellegrini. Lukaku sarà centrale d’attacco con sulle corsie la rapidità e la fantasia di Dybala e El Shaarawy. Anche se Abraham scalpita, tornato al gol col Napoli dopo un lungo infortunio.

Dall’altro lato invece Xabi Alonso, vera sorpresa di questa stagione, si schiererà col 3-4-3. In porta troveremo Kovar con davanti a lui Kossounou, Tah e Hincapie. Sulle corsie esterne troveremo a destra il tecnico Stanisic e sulla sinistra il vecchio obiettivo della Juventus Grimaldo. Al centro agiranno un ex obiettivo proprio della Roma come Xhaka e Palacios. Davanti la punta centrale sarà il grande ex di questa partita e cioè Patrick Schick con ai lati i talentuosi Tella e Wirtz.

Chi vincerà la partita? Questo ce lo dirà solo il campo.