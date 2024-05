Calciomercato Inter, 40 milioni per il bomber di Inzaghi: a farne le spese è lui

A breve entrerà nel vivo il calciomercato, ed ora per l’Inter c’è anche una nuova pista. Vediamo chi può arrivare in futuro.

L’Inter è finalmente riuscita nel sogno di conquistare la seconda stella, con lo scudetto numero 20 della propria storia che è diventato realtà nel vittorioso derby contro il Milan, terminato per 2-1 lo scorso 22 di aprile. La compagine allenata da Simone Inzaghi ha dominato il campionato, con la sola Juventus che, sino allo scontro diretto del 4 di febbraio, era riuscita a restare in scia.

Con lo scudetto conquistato con largo anticipo, l’Inter può ora concentrare le proprie risorse sul calciomercato, iniziando ad allestire la rosa per il prossimo anno e puntare ad una riconferma. Al momento, c’è un grande sogno che sembra essere di difficile realizzazione, ma ci sono alcuni scenari che potrebbero mescolare le carte in tavola.

Zirkzee all’Inter, sogno possibile? Arnautovic in uscita

Il Bologna è stata la grande rivelazione della Serie A in versione 2023-2024, e tra i suoi trascinatori, non possiamo non citare Joshua Orobosa Zirkzee, il classe 2001 che è una delle pedine fondamentali della scacchiera di Thiago Motta. Quando ci si mette in luce in questo modo, è normale che il proprio nome inizi a circolare anche nei club di primissima fascia, senza nulla togliere alla strepitosa stagione fatta dalla compagine emiliana.

Secondo quanto emerso, Zirkzee sarebbe la prima scelta dell’Inter in chiave futura, ma in base a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, l’operazione difficilmente andrà a buon fine. Il motivo? L’altissima valutazione dell’attaccante olandese, di circa 60 milioni di euro, ma sempre secondo quanto reso noto dal quotidiano sportivo più noto del nostro paese, un’opportunità potrebbe ancora esserci.

Il tutto sarebbe legato alla cessione di un big della rosa attuale, e ci viene da pensare che Marko Arnautovic potrebbe essere uno dei candidati all’operazione. Ricordiamo che l’attaccante austriaco è in prestito proprio dal Bologna, ed un suo totale ritorno alla squadra emiliana, più un’ipotetica offerta da 40 milioni per Zirkzee, potrebbe seriamente far andare a buon fine la cosa.

Ovviamente, si parla ancora di fantamercato, ma in un mondo come quello del calcio, dove le trattative possono portare a continui ribaltamenti di fronte, nulla va escluso. Le prossime settimane saranno decisive, ricordando che sulle piste dell’olandese ci sarebbero anche la Juventus ed il Bayern Monaco. Di certo, la concorrenza per assicurarsi il talento del Bologna, in questa fase, è molto agguerrita.