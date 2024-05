Donnarumma torna in Italia: corsa a due per prenderlo, ma c’è un problema

Gianluigi Donnarumma ha dovuto ingoiare l’ennesima delusione da quando è arrivato al PSG. Ora le italiane hanno la possibilità di riportarlo in Italia.

Donnarumma ha lasciato il Milan tra le polemiche nell’estate 2021. Il campano è cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri, iniziando la sua brillante carriera in Serie A nel 2015. E’ diventato il secondo portiere più giovane di sempre a debuttare nel campionato italiano, all’età di 16 anni e 242 giorni. Un fisico già sviluppato e le prime super prestazioni lo portarono, direttamente, nel calcio dei grandi.

Sin da subito il nativo di Castellammare di Stabia aiutò la squadra milanese ad ottenere risultati di spessore. Nel giro di pochi anni il numero 1 della squadra meneghina divenne una superstar mondiale. È stato nominato miglior portiere dell’anno della Serie A nel 2021/2022, miglior portiere del mondo IFFHS e ha anche ottenuto il Trofeo Yashin. Sebbene fosse legatissimo alla piazza, Donnarumma non resistette alla tentazione di entrare nel dream team parigino.

L’operazione fu dolorosissima per i tifosi e anche per la società. Il portierone della nazionale, infatti, preferì arrivare a naturale scadenza del contratto, nel giugno 2021 a parametro zero, per poi passare alla squadra della Ligue 1. I dirigenti provarono in tutti i modi a convincere Gigio, ma voltò le spalle alla società che lo aveva reso una leggenda, scegliendo i fantamilioni della squadra francese.

Calciomercato, Donnarumma lascia il Psg? Ecco dove potrebbe andare

Un portiere come Gigio farebbe gola a tutti se messo sul mercato. A livello internazionale, Donnarumma ha infranto il primato di più giovane italiano ad aver mai giocato per la squadra U21, all’età di 17 anni e 28 giorni nel marzo 2016. Sei mesi dopo divenne il portiere più giovane della nazionale maggiore, all’età di 17 anni e 189 giorni. Donnarumma è già risultato decisivo per l’Italia a UEFA Euro 2020 nella roulette finale dei rigori contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

La sconfitta in semifinale contro il Dortmund ha aperto nuovi scenari per il numero 1 del PSG. Per alcune “papere” i fan non lo hanno mai osannato. I principali campioni della squadra parigina si sono stufati della realtà francese. Donnarumma potrebbe tornare al Milan, in caso di cessione di Maignan, o tornare nella sua terra d’origine per proteggere i pali del Napoli. Il rapporto con Meret, mai idilliaco, sembra essere giunto ai titoli di coda. La squadra campana ha anche un altro problema da risolvere. Il problema ruoterebbe intorno all’ingaggio record di Gigio, oltre al costo del cartellino, ma presto o tardi le serene italiane lo spingeranno a far ritorno a casa.