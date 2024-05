Allegri esonerato, spunta il nome a sorpresa: i tifosi lo odiano

L’avventura di Massimiliano Allegri con la Juventus pare essere giunta al termine, ed ora emerge un nome clamoroso per il futuro.

Si avvicina il tempo delle decisioni per Massimiliano Allegri e per la sua Juventus, del quale è tornato allenatore a partire dall’estate del 2021. Dopo i successi della precedente epoca, conditi da due Champions League sfiorate e perse in finale nel 2015 e nel 2017, il tecnico toscano non ha trovato la stessa fortuna in questa esperienza, e nonostante abbia un altro anno di contratto, in molti sono pronti a scommettere sul suo addio a fine stagione.

Prima di tutto ciò c’è comunque la possibilità di chiudere in bellezza, dal momento che tra una settimana esatta si terrà la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Per la Juventus sarebbe un bel modo di onorare una stagione tutto sommato deludente, anche se la conquista della qualificazione alla prossima Champions League è comunque un risultato non da poco, che però deve ancora essere blindato. Andiamo a vedere quali sono le opzioni per il futuro, ed in queste ultime ore, è spuntata una possibilità a dir poco clamorosa.

Mourinho alla Juventus? L’ipotesi bomba per il dopo Allegri

Le strade della Juventus e Massimiliano Allegri potrebbero separarsi nelle prossime settimane, ed in questi giorni, sono stati fatti diversi nomi per la sua sostituzione. Una pista molto calda è quella di Thiago Motta, che con il suo Bologna da sogno si è messo in luce, traghettando la compagine emiliana verso il sogno qualificazione in Champions League, che ormai pare essere quasi una realtà.

Si è parlato anche di un possibile rinnovo di Thiago Motta con il Bologna, per cui, vanno tenute aperte anche altre piste. Un’alternativa, anche se molto complessa, potrebbe essere rappresentata anche da José Mourinho, che a ben guardare, è uno dei pochi nomi caldi rimasti liberi sul mercato in chiave futura. Di certo, per i tifosi della Juventus non sarebbe facile da accettare, considerando quelli che sono stati gli screzi con il tecnico portoghese ai quali abbiamo assistito in passato.

Poco più di un mese fa, in occasione della sua presenza al GP del Portogallo di MotoGP, Mourinho aveva detto: “Mi manca molto lavorare ed allenare, amo il calcio, che è il mio lavoro e la mia vita. Non so se tornerò in Italia, ma di sicuro tornerò al calcio a partire da questa estate“. Dunque, l’obiettivo dello Special One è chiaro, e tutte le strade sono aperte.