Perché Diego Armando Maradona non ha mai vinto il Pallone d’Oro? Resterete senza parole

Diego Armando Maradona è scomparso qualche anno fa, e c’è un dubbio che aleggia in tutti i fan. Ecco la spiegazione.

Il mondo del calcio è fatto da leggende, da campioni che per le loro gesta, ed anche per i comportamenti che hanno tenuto dentro e fuori dal campo, non verranno mai dimenticati. Diego Armando Maradona è il personaggio perfetto in tal senso, dal momento che viene giudicato uno dei più forti calciatori della storia, ma anche un uomo controverso, che nel corso della propria vita non si è fatto mancare nulla.

Nato a Lanus, il 30 di ottobre del 1960, sin da bambino manifestò un interesse verso il calcio, dimostrando di avere un talento naturale fuori dal comune, che lo avrebbe portato a scrivere pagine di storia di questo sport. La sua carriera tra i professionisti iniziò nel 1976 con l’Argentinos Juniors, segnando 116 gol in 166 partite. In seguito, passò al Boca Juniors, mettendo a referto 28 reti in 40 incontri, ed a quel punto, il suo talento era troppo grande per non attirare le sirene del calcio europeo.

Detto-fatto, nel 1982 arriva la chiamata del Barcellona, con il quale milita per due stagioni, sino allo storico passaggio al Napoli, con il quale Maradona giocherà dal 1984 al 1991. Fu grazie al funambolo argentino che il club partenopeo si laureò campione d’Italia per ben due volte, nel 1986-1987 e nel 1989-1990. Inoltre, arrivò anche l’affermazione in Coppa Uefa nel 1989, in quella che fu una vera e propria epopea che mandò in visibilio tutta Napoli. Diego Armando vinse anche il Mondiale nel 1986, diventando il più forte della sua epoca.

Maradona, svelato il motivo del mistero

Visto ciò che Diego Armando Maradona riuscì a vincere nel corso degli anni Ottanta, portando al trionfo una squadra come il Napoli che mai aveva occupato posizioni di vertice sino a quel momento, fa strano pensare che il campione argentino non figuri affatto tra coloro che hanno vinto il Pallone d’Oro, il massimo riconoscimento al quale tutti i calciatori puntano. Ed a questo punto, è arrivato il momento di svelarvi il motivo di questa mancanza nella propria carriera.

Il tutto è legato al regolamento del concorso, dal momento che ai tempi di Maradona, i giocatori extra-europei erano esclusi dalla corsa al Pallone d’Oro. All’argentino fu comunque assegnato nel 1995 come premio alla carriera, con le regole che vennero cambiate in seguito, permettendo anche ai giocatori stranieri di poter concorrere per la vittoria.