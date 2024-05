Come allenare in Serie A: i passaggi da seguire per intraprendere questa carriera

Se avete il sogno di allenare in Serie A, oggi vi parleremo di tutto ciò che serve per farlo. Ecco cosa è necessario.

Quello di allenare in Serie A è un sogno che moltissimi bambini o ragazzi possiedono, ed oggi vi daremo alcuni consigli per cercare di riuscire ad esaudire questo grande desiderio. Una guida molto interessante, in tal senso, è stata pubblicata sul sito web “indeed.com, uno dei social più importanti in termini di ricerca di lavoro. Diventare un allenatore di successo è possibile, ma occorre avere in mente che ci sono diversi aspetti sui quali lavorare.

Infatti, per chi non lo sapesse, è necessario affrontare un percorso fatto di studi ed esami, partendo sin dalla gavetta, che è fondamentale in ogni tipo di lavoro. In seguito, occorrerà scalare gradualmente posizioni e categorie, ma sempre continuando ad aggiornarsi restando al passo con i tempi. Lo sport, come il mondo in generale, cambia e si evolve, ed è per questo che l’aggiornamento è un passo fondamentale.

Ecco cosa devi fare per diventare allenatore

La figura dell’allenatore è fondamentale per una squadra di calcio, ma anche di qualsiasi altro sport, ed ha l’obiettivo di preparare e migliorare i giocatori sia sul fronte tecnico che mentale. Si parte sempre come allenatore di categorie minori, magari anche dai bambini, per poi scalare gradualmente sino ad arrivare al calcio che conta, diventando un vero e proprio professionista.

Come riportato sul sito web sopracitato, l’allenatore ha tanti compiti. Deve preparare gli atleti, dirigere gli allenamenti, insegnare e redigere schemi e strategie, motivare gli atleti, ma anche prendere provvedimenti disciplinari se ce ne dovesse essere bisogno.

Spesso gli allenatori sono ex calciatori, ma non è sempre necessario aver avuto un’esperienza sul campo. Per quanto concerne il percorso di studi, vi consigliamo percorsi universitari come Scienze Motorie e Sportive, Scienze dell’educazione motoria e delle attività adattate, ma anche Scienze tecniche avanzate dello sport.

In seguito, dovrete passare per il Corso Allenatore Dilettante Regionale, che sarà accessibile a 23 anni compiuti, tramite il pagamento di 660 euro e l’iscrizione all’Albo dei Tecnici. Esiste poi il corso UEFA Grassroots che forma gli allenatori per i settori giovanili di tutte le categorie, questo è di livello C, ma per avvicinarsi al professionismo, è necessario lo step dei Corsi UEFA A e UEFA PRO. Questi sono i percorsi da affrontare, ed i costi non sono neanche elevatissimi, visto che per iscriversi a questi ultimi basta una quota di 2.500 euro. Con impegno, forza di volontà e determinazione, ogni traguardo può essere raggiunto.