Mbappé si sbottona sul futuro: ecco in quale squadra giocherà

L’attaccante del PSG, dopo l’eliminazione dalla Champions League, ha avuto una reazione a caldo dopo la batosta ricevuta dal Dortmund.

E’ stata una notte di Champions amarissima per la squadra della capitale francese. Sembrava, finalmente, l’occasione giusta per arrivare sino in fondo nella competizione dalle “Grandi Orecchie”, ma in due match delicatissimi i parigini non hanno bucato la rete dei tedeschi nemmeno in una occasione. Tra pali, traverse e occasioni sciupate la rosa allenata da Luis Enrique ha perso la chance di giocarsi la finale contro la squadra vincente tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Un 2-0 senza appelli contro la quinta migliore squadra della Germania ha un sapore di chiusura di esperienza per Kylian Mbappé, in scadenza di contratto, a Parigi. Il Dortmund ha disputato una semifinale attenta e di grande orgoglio. Il PSG ha regalato un tempo agli avversari tedeschi al Parco dei Principi, dimostrando di non essere ancora una squadra pronta al grande salto. Mbappé dovrebbe averlo capito dopo l’ennesima batosta ricevuta.

La nuova vita di Kylian Mbappé

Alla fine del campionato il francese festeggerà l’ennesimo scudetto, ma stavolta potrebbe essere l’ultimo. Sembra il capitano di una nave che si sta sempre più inabissando. La presenza di straordinari campioni come Verratti, Sergio Ramos, Messi e Neymar non è bastata in passato per vincere in ambito europeo. L’ultimo baluardo potrebbe cadere con la partenza dell’attaccante francese.

Mbappé ha trascorso lunghi periodi aggirando un discorso che tra poche settimane gli si presenterà. Il fenomeno parigino è diventato campione del mondo nel 2018, vicecampione del mondo nel 2022 e ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021. Per fare il grande salto in un club e lottare per la conquista dei massimi traguardi europei cederà alle sirene madridiste. In Spagna potrebbe sbarcare anche un grande talento del calcio italiano. I tifosi del Napoli sono già in lacrime.

Ieri non era la giornata ideale per chiedergli del suo futuro. Kylian, infatti, ha deciso di lasciare il corner delle interviste dopo la disfatta interna con il Dortmund. Un giornalista gli ha chiesto se avrebbe sostenuto la Casablanca nella sfida di ritorno al Bernabeu contro il Bayern Monaco.

L’attaccante, stufo dell’ennesima domanda ricevuta sull’operazione di mercato, ha avuto una reazione tutta da gustare. Vi lasciamo al filmato in alto postato dal canale X Fútbol en Movistar Plus+. Sarà stesso Mbappé ad annunciare il suo futuro, ma pare chiaro che Florentino Perez lo abbia già in un pugno, a maggior ragione dopo l’ennesima delusione europea.