Calciomercato Juventus: per Kumbulla sgarbo all’Inter

Ultime Juventus, Kumbulla nel mirino anche dei bianconeri. Ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce di Marash Kumbulla giovanissimo difensore dell’Hellas Verona e autentica rivelazione del campionato per la difesa.

Secondo quanto riportato da la Repubblica i bianconeri vorrebbero piazzare il colpo ed anticipare tutte le big in fila con il Verona per prendere il ragazzo.

Il giocatore piace a Lazio, Napoli, Inter e Fiorentina. In realtà l’unica concorrente da battere in questo momento per il calciatore sarebbe ancora una volta l’Inter. Il calciatore albanese, infatti, ha già espresso la sua preferenza per il club nerazzurro rifiutando a gennaio come in primavera le avances del Napoli. Gli azzurri, infatti, avevano già chiuso il colpo con il presidente Setti prima di incassare il rifiuto del calciatore.

Ultime Juventus: il prezzo e i dettagli

Il Verona è pronto a cedere il giocatore al miglior offerente. Per la società scaligera la base d’asta è di 30 milioni di euro. Per la Juve questo sarebbe un colpo a sorpresa ma non troppo. I bianconeri, infatti, avevano già provato in passato a portare il centrale a Torino per metterlo a disposizione dell’Under 23 di Pecchia. Lo staff della seconda squadre della Juventus, infatti, proviene proprio dalla società veronese ed il nome di Kumbulla non era sfuggito ai dirigenti.