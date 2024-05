Napoli, se parte Kvaratskhelia già individuato il sostituto: gioca in Serie A

Il Napoli è pronto a rivoluzionare l’attacco nella prossima stagione. La partenza di Kvara, in caso di mancato rinnovo, potrebbe spalancare le porte del Maradona Stadium ad un altro talento.

In Serie A vi sono tanti talenti validi a cui è mancata la possibilità di esprimersi ad altissimi livelli. Napoli è una delle piazze preferite dai giovani che vogliono arrivare sui più grandi palcoscenici al mondo. E’ stato così per Cavani, Lavezzi e Ruiz, con destinazione Parigi, per Jorginho, Koulibaly e, probabilmente, Osimhen in direzione Londra.

L’ambiente partenopeo permette ai giocatori navigati di ritrovarsi o di esplodere come è stato per Lobotka, Kim, Kvaratskhelia e tanti altri fenomeni nella passata stagione. Dopo il terzo scudetto conquistato in carrozza la squadra del Presidente Aurelio De Laurentiis si è ecclissata. Due protagonisti assoluti della cavalcata in Serie A hanno lasciato, come Lozano e Kim, ma a mancare è stata una guida tecnica carismatica. Né Garcia, né Mazzarri né, per ultimo, Calzona sono stati in grado di traghettare la squadra verso la parte alta della classifica.

A rimetterci di più sono stati i centravanti che, senza un gioco stabile e costruttivo, non sono riusciti ad esprimersi sugli standard del campionato 2022/2023. Se Osimhen ha messo a referto 17 reti in 30 partite in tutte le competizioni disputate dalla squadra partenopea, Kvara ha piazzato la palla in buca solo in campionato e in 10 occasioni su 31 partite. Il talento georgiano potrebbe lasciare la squadra azzurra, in caso di mancato rinnovo nelle prossime settimane, proprio come farà Victor Osimhen in estate.

Kvara out, nuovo nome in attacco per il Napoli

La partenza di Spalletti ha creato il panico nello spogliatoio del Napoli. Kvaratskhelia ha provato a farsi carico dell’attacco della squadra partenopea ma ha predicato da solo in un deserto. Le sirene estere potrebbero attirarlo. Albert Gudmundsson, calciatore del Genoa, potrebbe essere l’uomo giusto per rimpiazzare il georgiano.

Nella squadra ligure Albert Gudmundsson sta facendo la differenza e sarà uno degli elementi pregiati del prossimo calciomercato. Su di lui si è sbilanciato Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale per TMW. Il centravanti, già autore di 14 reti e 3 assist, sarebbe valutato dal Genoa ben 35 milioni di euro. Napoli e Inter sono già pronte a sfidarsi per accaparrarsi il talento nordico. Kvara potrebbe fruttare alla squadra partenopea ben 80 milioni di euro. A quel punto non sarebbe un problema accaparrarsi le prestazioni dell’attaccante del Genoa e della nazionale islandese.