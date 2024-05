Juventus che disastro, niente “zona Champions”: il dato è preoccupante

C’è una brutta notizia per la Juventus, che sta già vivendo una stagione di alti e bassi. Ora arriva anche un dato negativo.

La stagione della Juventus in versione 2023-2024 non è stata esaltante, con un girone di ritorno da dimenticare, che ha vanificato quanto di buono fatto sino a gennaio. La svolta, in senso del tutto negativo, è stato il Derby d’Italia del 4 di febbraio con l’Inter, e fa davvero strano pensare che all’epoca si parlava di match scudetto. L’1-0 a favore del club meneghino ha sancito la fine dei sogni di gloria per Massimiliano Allegri e soci, che sono entrati in crisi di risultati proprio da quel momento in avanti.

Al giorno d’oggi, con l’Inter già forgiata della seconda stella, la Juventus è a -5 dal secondo posto del Milan, e deve guardarsi le spalle dal Bologna, arrivata a -2, dopo una stagione a dir poco eccezionale. La Vecchia Signora può ancora pensare di salvare il salvabile, dal momento che è riuscita a conquistare la finale di Coppa Italia, dopo una sofferenza non da poco nella semifinale contro la Lazio.

La squadra di Allegri si giocherà il tutto per tutto mercoledì prossimo allo Stadio Olimpico di Roma, quando andrà ad affrontare l’Atalanta, che si è appena conquistata anche la finale di Europa League, prevista per una settimana più tardi contro il Bayer Leverkusen a Dublino. Nel frattempo, per la Juve c’è un altro dato molto negativo, che in un certo senso la va anche ad escludere dalla “Zona Champions”. Ecco i dettagli.

Juventus, ecco cosa è appena emerso

In base a quanto pubblicato sul sito web “transfermarkt.it“, per la Juventus c’è un altro dato molto negativo, che va a riguardare la media degli spettatori. Al top di questa classifica, e non potrebbe essere altrimenti, troviamo l’Inter, che ha totalizzato sino ad oggi una media spettatori pari a 72.812 presenze, seguita da vicinissimo dal Milan, al secondo posto con 72.150 fan in media presenti a San Siro.

Il podio lo completano i 62.680 spettatori della Roma, che vanno quasi sempre a gremire lo Stadio Olimpico. Seguono i 46.396 del Napoli, con i tifosi partenopei che nonostante la difficile stagione degli ex Campioni d’Italia hanno fatto comunque la loro parte. Quinta la Lazio a quota 41.153 spettatori, mentre la Juventus è solo sesta con una media spettatori di 39.355 presenti. In sostanza, parliamo di un pubblico non da “Zona Champions”, con un netto calo rispetto al passato.