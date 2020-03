Everton, Ancelotti espulso: è il secondo rosso in stagione

Everton, Ancelotti ancora espulso: è il secondo rosso

Everton, Carlo Ancelotti espulso: è la seconda volta in stagione. Il tecnico di Reggiolo, in questa annata, sembra aver perso il suo famoso aplomb a bordo-campo. Dopo il primo rosso rimediato con il Napoli, oggi l’allenatore è stato ancora una volta allontanato dal campo.

Il suo Everton è stato fermato dal VAR e l’allenatore è finito fuori anzitempo. Secondo rosso in stagione e in due campionati diversi. La prima espulsione era maturata con gli azzurri sempre nel finale contro l’Atalanta.

Per Ancelotti è un piccolo record (negativo) arrivato a margine della gara con il Manchester United, che resterà a lungo impressa nella memoria dell’allenatore.

Il Manager ha spiegato cosa è successo a fine gara a Liverpool Echo.

“Ho solo detto che volevo una spiegazione. C’è stato un malinteso sul campo e mi ha mandato via. Dopo di che ho parlato con lui con calma nello spogliatoio. Non ho mancato di rispetto a nessuno, ma capisco che la fine della partita è stata abbastanza convulsa. Sono cose che possono accadere in campo, vedremo se arriverà anche la squalifica”.

Ultime Everton, la spiegazione

Il siparietto ha avuto per protagonista anche l’arbitro Kavanagh. Tutto deriva dal convulso finale. La rete del 2-1 di Calvert Lewin è annullata dal VAR per la posizione irregolare di Sigurdsson che istruiva, secondo il VAR, la visuale al portiere.