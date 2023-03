Consigli Fantacalcio 25a giornata: chi schierare e chi evitare, partita per partita

Il week-end di Serie A comincia di venerdì con un super match al Maradona.

Dovrete schierare la formazione al Fantacalcio, dopo l’ultimo turno in campionato che ha trovato la sua conclusione nella serata di martedì.

Questi che seguono, sono i Consigli al Fantacalcio di Calciomercato24.com: chi schierare, chi evitare e le scommesse della 25a giornata di campionato al Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio 25a giornata: gli anticipi

Venerdì 3 marzo (20.45) Napoli-Lazio

Da schierare: tenere fuori Osimhen al Fantacalcio, in questo momento, è follia. Ma da inserire, in questa giornata, è chi sarà titolare tra Lozano e Politano, attendete le ufficiali e inseritelo. Dentro anche Olivera, è la sua occasione dopo la squalifica di Mario Rui, mentre fronte Lazio potete provarci con Felipe Anderson.

Da evitare: per questa giornata diciamo “no” a Immobile. Col Napoli ha sempre faticato nelle gare al Maradona e non schieratelo, se avete di meglio, considerando anche i problemi legati al suo infortunio che lo ha portato ad alti e bassi in questa stagione.

Scommessa: Elmas, anche da subentrato.

Sabato 4 marzo (15.00) Monza-Empoli

Da schierare: partita dalla quale poter ricavare bonus in questa giornata, Petagna può essere la sorpresa. Dentro anche Cragno, dategli continuità coprendovi perché è in ballottaggio con Di Gregorio, mentre fronte Empoli potete provarci con Ciccio Caputo e Bandinelli.

Da evitare: Haas.

Scommessa: Parisi.

Sabato 4 marzo (18.00) Atalanta-Udinese

Da schierare: in questa sfida vanno inseriti Lookman e Koopmeiners, magari dentro anche Toloi. Per l’Udinese provateci con Thauvin e Lovric.

Da evitare: Silvestri.

Scommessa: Ederson.

Sabato 4 marzo (20.45) Fiorentina-Milan

Da schierare: Jovic può mettere in difficoltà il Milan, ma da inserire per questa giornata è Ikonè, sorpresa potenziale per il Fantacalcio. Del Milan mettete Rebic, può formare coppia con Giroud sabato sera. Dentro, tra i consigliati fronte rossoneri, anche Bennacer e Calabria.

Da evitare: Thiaw.

Scommessa: Milenkovic.

Consigli Fantacalcio 25a giornata: i match di domenica

Domenica 5 marzo (12.30) Spezia-Verona

Da schierare: Nzola è incontenibile e va messo, ma attenzione a Shomurodov che potrebbe essere schierato in coppia con lui e va a caccia del primo gol allo Spezia. Mettete anche Dragowski, schierabile per questa giornata, mentre fronte Hellas potete provarci con Lazovic.

Da evitare: Ekdal.

Scommessa: Verdi.

Domenica 5 marzo (15.00) Sampdoria-Salernitana

Da schierare: in questa sfida salvezza potete provarci con Jesè e Augello fronte Samp, mentre della Salernitana occhio alla potenziale sorpresa Piatek, che vuole sbloccarsi proprio a Genova, da ex Genoa, contro la Samp. Da schierare anche Mazzocchi e Ochoa.

Da evitare: Pirola.

Scommessa: Winks.

Domenica 5 marzo (18.00) Inter-Lecce

Da schierare: da Lecce al Lecce, provateci con Lukaku, potrebbe indossare una maglia da titolare. Da inserire, per questa giornata, anche Barella e Calhanoglu, mentre fronte Lecce tenete tutti fuori per questa giornata.

Da evitare: in toto, il Lecce.

Scommessa: solo Umtiti, l’Inter può soffrire una palla inattiva. Se non avete di meglio, chiaramente.

Domenica 5 marzo (20.45) Roma-Juventus

Da schierare: l’ex Dybala può colpire la Juve, Ibanez può essere la sorpresa. Della Juve dentro Vlahovic e anche Kostic.

Da evitare: Szczesny, la Juve non fornisce garanzie tra i pali.

Scommessa: Locatelli.

Consigli Fantacalcio 25a giornata: i posticipi del lunedì

Lunedì 6 marzo (18.30) Sassuolo-Cremonese

Da schierare: mettete Laurientè, può colpire in questa giornata al Fantacalcio. Dentro anche Bajrami, è la sua occasione, mentre per la Cremonese potete provarci con Okereke e Benassi.

Da evitare: Aiwu.

Scommessa: Rogerio.

Lunedì 6 marzo (20.45) Torino-Bologna

Da schierare: il Toro può reagire dopo il derby di martedì, Miranchuk e Ilic da inserire. Mentre per i felsinei, continuità a Orsolini e Soriano.

Da evitare: Milinkovic-Savic.

Scommessa: Ricardo Rodriguez.

A cura di: Simone Davino.