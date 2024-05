Kvaratskhelia via da Napoli, 2 club europei sul georgiano: può partire già in estate

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli in estate, con due top team che spingono per averlo. Ecco dove può andare.

Quella che ha vissuto il Napoli è una vera e propria stagione da incubo, un disastro che in pochi si sarebbero potuti attendere. Confermarsi come Campioni d’Italia non era facile, ma l’ottavo posto in classifica con 51 punti conquistati, a -38 lunghezze dall’Inter già dotata del Tricolore, nemmeno nei peggiori incubi dei tifosi partenopei. Ed ora anche il mercato preoccupa, con il nome di Khvicha Kvaratskhelia che inizia ad essere accostato a diversi club.

Il giovane fenomeno georgiano, in questi anni a Napoli, ha fatto accendere i riflettori su di sé, e per il presidente Aurelio De Laurentiis sarà molto difficile pensare di trattenerlo. Nelle ultime ore, quello di Kvaratskhelia è un profilo che è entrato nel mirino di due importanti club europei, i quali proveranno a fare carte false per strapparlo al Napoli. Vediamo di chi si tratta con esattezza.

Kvaratskhelia, ecco chi lo vuole fortemente

Aurelio De Laurentiis sta cercando di trattare il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, ma il georgiano potrebbe essere nel mirino di due notevoli club europei. Secondo le ultime notizie, l’FC Barcellona si sarebbe inserito nelle trattative, con il tecnico Xavi che ha sempre apprezzato le qualità tecniche del fenomeno georgiano, ed avrebbe chiesto alla proprietà di fare un tentativo, in modo da sondare il terreno e cercare di capire quali possibilità ci sono per portarlo in Spagna.

Tuttavia, a freddare gli ottimismi dei blaugrana ci sarebbe un’altra potenza del calcio mondiale, con il Paris Saint Germain che è interessato sia a Kvaratskhelia che Victor Osimenh, anche se quest’ultima pista si è leggermente freddata. Per il georgiano, in ogni caso, tutto è aperto, dal momento che De Laurentiis ha valutato il giocatore più di 100 milioni, una cifra elevatissima che potrebbe spaventare anche le più grandi d’Europa.

Sicuramente, le prossime settimane andranno ad assumere un’importanza capitale, con il giocatore georgiano che ha davvero stregato tutta Europa. A questo punto, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti di mercato, con il Napoli che avrà il suo bel dà fare per mantenere le proprie punte di diamante in questo periodo.