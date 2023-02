FOTO – Balotelli shock, maglia bruciata in campo: è successo con i tifosi

Immagini shock quelle che arrivano su Mario Balotelli, maglia bruciata in campo. È successo con i tifosi, Balotelli è stato preso di mira a seguito di quanto accaduto in campionato.

Oggi, il talento italiano, gioca in Svizzera, nel campionato che vede protagonista il Sion, club che lo ha acquistato nella scorsa estate.

Non sta rendendo tantissimo nel corso di questa stagione e, Mario Balotelli, è finito al centro delle critiche.

Balotelli, la maglia prende fuoco: bruciata, è successo con i tifosi

Sono forti le immagini e il messaggio che hanno voluto lanciare i tifosi, che hanno preso letteralmente di mira Mario Balotelli e sono andati fin troppo oltre con le critiche al centravanti italiano.

È successo in Svizzera dove, un gruppo di tifosi, non si è limitato alla contestazione contro il Sion e contro Mario Balotelli, che sarebbe “colpevole” di aver mostrato poco impegno alla squadra nella quale milita.

Infatti, come si è visto nelle immagini mostrate dalle telecamere di Blue Sports, un gruppo di tifosi ha letteralmente bruciato la maglia del Sion di Mario Balotelli. Hanno dato fuoco alla sua maglia, messaggio chiaro e forte di un legame mai creato dallo stesso tifo organizzato del Sion e l’ex attaccante di Milan e Inter, tra le altre, in Italia.

Maglia di Balotelli bruciata dai tifosi: la foto shock

Ha giocato e perso il Sion, in casa, contro il San Gallo. I tifosi non hanno perdonato la partita e la sconfitta ai loro beniamini e, al contrario di quanto ci si potesse aspettare con cori e striscioni, un gruppo di tifosi ha deciso di andare fin troppo oltre, bruciando la maglia di Mario Balotelli. Al minuto 70esimo della stessa partita contro il San Gallo, Balotelli ha lasciato per una sostituzione del proprio tecnico, il terreno da gioco. E dagli spalti sono partiti cori e fischi contro Super Mario. Il calciatore italiano, per il proprio futuro, spera di poter chiudere la carriera in Serie A, magari tornando ai suoi livelli. Livelli che, almeno per il momento, non sembra aver trovato con il Sion. Di seguito, la foto della maglia bruciata di Mario Balotelli.

Balotelli, tutti i numeri con il Sion

Non sta facendo benissimo al Sion, Super Mario Balotelli. Con la maglia degli svizzeri, infatti, è una stagione di alti e bassi la sua e quelli che seguono, sono i suoi numeri. C’è da dire che Mario Balotelli, ha totalizzato comunque 5 gol nelle 12 presenze di Super League svizzera.