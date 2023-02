Inchiesta Prisma, Sassuolo coinvolto: l’annuncio di Carnevali

Non solo la Juventus. I principali quotidiani italiani hanno riportato come anche altri club italiani siano stati coinvolti nella tanto temuta inchiesta Prisma. Serie B, D, Lega Pro, ce ne sono per tutte le categorie, come anche la Serie A.

Nel pre partita dello Stadio Via del Mare di Lecce, proprio in merito a questo discorso ed a seguito di quanto scritto sui giornali, il ds del Sassuolo Giovanni Cardinali ha indirettamente confermato come anche il club neroverde sia stato coinvolto nell’inchiesta Prisma.

I presupposti non sono per niente positivi, e c’è il rischio che il Sassuolo venga pesantemente punito come successo proprio alla Juventus. Qualora le sanzioni dovessero essere importanti, per il club emiliano si potrebbe incredibilmente riaprire la questione retrocessione.

Sassuolo coinvolto nell’inchiesta Prima? Carnevali non ha dubbi

L’inchiesta Prisma avrebbe allargato il suo raggio d’azione, focalizzandosi non solo sulla Juventus ma anche su tutti quei club che negli anni incriminati hanno chiuso affari proprio con la Vecchia Signora.

Diversi sono i club italiani, e di Serie A, coinvolti, come ad esempio il Sassuolo della famiglia Squinzi che, nel corso degli anni, è stata beccata dai tifosi in giro per lo stivale per essere considerata proprio una sorta di succursale della Juventus. Anche se così non è, in qualche modo quanto supposto avrebbe avuto un seguito, visto che il club neroverde sarebbe stato coinvolto nell’inchiesta Prisma.

Intervenuto in merito proprio a questo argomento ai microfoni di SkySport nel pre partita della sfida contro il Lecce, il ds del Sassuolo Giovani Carnevali si è detto abbastanza tranquillo su quanto si sta vociferando in questi giorni, convinto che il nome del club neroverde presto verrà escluso dai fascicoli dell’inchiesta Prisma.

Sassuolo-inchiesta Prisma: l’annuncio di Carnevali

Arrivare ad un sfida delicata come quella di Lecce in queste condizioni extra campo abbastanza caotiche non avrà di certo giovato agli uomini di Alessio Dionisi che, dopo la sconfitta contro il Napoli, vogliono tornare a fare punti in campionato.

Gli aggiornamenti sull’inchiesta Prisma sono quello che più tiene banco in Italia in queste settimane, anche perchè il numero di club coinvolti è importante. Fra questi ci sarebbe il Sassuolo, anche se il ds Carnevali avrebbe completamente smentito il coinvolgimento del club emiliano in questa faccenda ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente ha infatti detto: “Ho avuto modo di leggere sui quotidiani il coinvolgimento di varie squadre di Serie A. Dobbiamo aspettare, non ho letto nulla di particolare, non abbiamo ricevuto niente.”

Inchiesta Prisma: ecco su cosa si indaga contro il Sassuolo

Nonostante Carnevali abbia smentito ogni coinvolgimento del club nell‘inchiesta Prisma, il Sassuolo sarebbe comunque indagato per l’operazione con la Juventus in merito alla cessione di Demiral. Più precisamente secondo gli inquirenti il club neroverde avrebbe assecondato quello bianconero nel falsificare il bilancio ufficializzando l’acquisto del turco nell’estate del 2019, quando in realtà l’accordo, e lo scambio di documenti, sarebbe successo molto prima.