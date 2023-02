Calciomercato: il bomber firma in Serie A, c’è l’accordo

Ultimissime notizie di calciomercato sul club di Serie A che sta per chiudere l’accordo per il bomber del futuro. Ci sarebbero gli accordi totali per la firma ufficiale.

Decisivi i prossimi mesi per capire se firmerà in Serie A o accetterà le i corteggiamenti degli altri club in giro per il mondo, tra cui alcuni di Premier League.

In questa stagione sta sorprendendo tutti e non ha intenzione di fermarsi, per questo motivo può essere un grande colpo il suo alla cifre prefissate.

Calciomercato Serie A: svelate le cifre per il bomber

Si saprà di più nei prossimi mesi, quando il giocatore stesso prendere una decisione sul suo futuro anche in base ai progetti che gli saranno presentati e le offerte economiche personali che andrà a ricevere. Il calciatore senegalese è riuscito a mettersi in mostra anche ai Mondiali in Qatar andando a segno e confermando di essere un grande attaccante europeo. Quest’anno in Serie A alla sua prima ha segnato 8 gol e 4 assist al momento in 20 presenze, numeri importanti che stanno permettendo al club campano di ottenere la momentanea salvezza. Ancora non è chiaro il motivo per cui il Villarreal ha rinunciato a lui dopo che è stato decisivo fino alla semifinale di Champions League dello scorso anno, anche perché il club spagnolo ha deciso di lasciarlo andare in prestito con un riscatto basso.

Infatti, se la Salernitana volesse riscattare Dia dovrà pagare 12 milioni al Villarreal. Il club campano ha intenzione di tenere ancora il giovane attaccante che si sta confermando uno dei migliori del campionato, ma per convincerlo bisognerà dare una svolta al progetto. Perché tante squadre ora pensano di ingaggiare Dia e la Salernitana ha la precedenza su tutte visto che già vanta un accordo col Villarreal per il riscatto del giocatore. Inoltre, lui stesso si trova bene in Italia e vorrebbe aumentare però la competitività. Lo stesso che vuole il presidente Iervolino, per questo motivo Nicola resta sul filo del rasoio nonostante i punti conquistati già fino a questo punto.

Salernitana: riscatto Dia

Per riscattare Dia la Salernitana dovrà versare 12 milioni nelle casse del Villarreal e assicurarsi l’intero cartellino del bomber. Al momento bisognerà aspettare, perché sarà decisiva ancora la scelta dell’attaccante, che in questo momento continua ad essere corteggiato all’estero, come dall’Everton che già a gennaio ha fatto qualche sondaggio. Il club inglese però deve fare i conti con la lotta alla salvezza.

Calciomercato Boulaye Dia Salernitana riscatto

Dia Salernitana: la decisione

Per firmare a lungo con la Salernitana Dia deciderà solo nei prossimi mesi, probabilmente a fine stagione, per capire le ambizioni del club campano e l’ingaggio che può strappare alla società di Iervolino che vuole tenerlo a tutti i costi.