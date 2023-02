Ancelotti sarà il prossimo ct: Carlo dice addio al Real

Nelle ultime settimane sempre più insistenti si stanno facendo le voci relative al futuro di Carlo Ancelotti che, in questa sua seconda stagiona alla guida del Real Madrid, sta riscontrando non poche difficoltà, soprattutto in campionato.

A seguito di questo il tecnico italiano è stato preso di mira dai media spagnolo che, in diverse occasioni, hanno ipotizzando anche una separazione anticipata fra le parti. Contro ogni pronostico, nonostante le smentite, questa possibilità è pronta a verificarsi.

Secondo alcune fonti nazionali, infatti, Carlo Ancelotti avrebbe accettato l’incarico da ct da parte della Nazionale, decidendo di dire addio per la seconda volta al Real Madrid al termine della stagione.

Addio Real Madrid, Ancelotti ha deciso: le ultime

La seconda esperienza di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid sembra essere giunta, con leggero anticipo rispetto alla scadenza normale del contratto, ai titoli di coda. Dopo aver riportato la Champions e la Liga al Bernabeu, dunque, il tecnico italiano si sarebbe appagato ed avrebbe intenzione di intraprendere una nuova avventura in carriera, forse l’ultima vista l’età che avanza.

Stando alle ultime notizie, e secondo quanto riportato anche dai media spagnoli, Carlo Ancelotti a fine stagione lascerà il Real Madrid per diventare ct della Nazionale, una delle più importanti, vincenti e famose del mondo.

Ancelotti ct: la Nazionale lo avrebbe convinto

Dopo aver vinto praticamente tutto in Europa, sia a livello nazionale che continentale, Carlo Ancelotti è pronto a cimentarsi in una avventura in carriera, prendendo realmente in considerazione l’ipotesi di diventare ct di una Nazionale.

Già dopo il Mondiale quest’ipotesi si stava facendo sempre più insistente, ma per rimanere concentrato anche sul lavoro a Madrid lo stesso Ancelotti smentì in diverse occasioni il tutto. L’impressione è però ora sia cambiata un pò la musica, a causa non solo dei risultati deludenti delle ultime settimane con il Real ma anche perchè lo stesso Carlo avrebbe cambiato idea, stuzzicato dalla possibilità di diventare ct.

Stando dunque a quanto trapela dalla Spagna, ma non solo, a fine stagione Ancelotti potrebbe davvero lasciare il Real Madrid per diventare ct del Brasile, Nazionale che sin dai primi momenti post Mondiale ha cercato di allacciare dei rapporti con il tecnico italiano che, a quanto pare, è il preferito della Federazione per sostituire l’oramai ex Tite.

Ancelotti ct della Seleçao: dal Brasile una notizia bomba

Sempre più insistenti si stanno facendo in queste ultime ore le voci relative ad una trattativa tra il tecnico italiano e la Seleçao. Dal Brasile, però, è arrivata una notizia bomba che stravolgerebbe completamente le carte in tavola.

Secondo ESPN Brazil, infatti, Carlo Ancelotti avrebbe già accettato l’offerta del Federazione brasiliana per diventare il nuovo ct del Brasile a partire da questa estate. Ad oggi non sono ancora arrivate conferme, ma semmai questo dovesse accadere si tratterebbe di una svolta storica non solo per l’attuale allenatore del Real Madrid ma anche per la Seleçao che, per la prima volta, accoglierebbe in panchina un tecnico straniero.