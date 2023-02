Calciomercato, firma subito in Serie A da svincolato: nella big

La Serie A è tiene d’occhio il calciomercato degli svincolati. La situazione a gennaio è stata abbastanza bloccata per i club italiani, soprattutto in entrata. Economicamente i club stanno soffrendo una crisi abbastanza importante che potrebbe portare altri momenti di difficoltà.

Il calciomercato ordinario ha chiuso e ora si deve pescare dalla lista degli svincolati per poter migliorare le rose. Ci sono nomi anche molto importanti che sono rimasti senza squadra e potrebbero far comodo in questo periodo di difficoltà economica. Gli allenatori attendono qualche segnale positivo dalle dirigenze.

Calciomercato Serie A, firma da svi ncolato: le ultime

Il calciomercato di gennaio della Serie A è stato tra i più poveri d’Europa. I club italiani stanno vivendo un momento di crisi molto importante che costringe a badare soprattutto alle cessioni piuttosto che ai grandi acquisti. Le dirigenze, in entrata, stanno agendo soprattutto con l’acquisto dei giovani o di calciatori non troppo conosciuti ma funzionali ai progetti tecnici.

La soluzione alle difficoltà di organico di questo periodo, però, ci sono e arrivano dalla lista svincolati. Il calciomercato offre l’opportunità di andare a prendere qualche calciatore sena contratto a anche le big di Serie A stanno pensando a questa opzione.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Serie A può accogliere uno dei nomi più importanti degli svincolati.

Calciomercato, Vrsaljko torna in Serie A: nella big

L’Atalanta sta pensando a Sime Vrsaljko dal calciomercato degli svincolati. Il terzino destro croato ha lasciato qualche giorno fa l’Olympiacos ed è diventato un’opzione molto importante per tanti club europei. Il suo futuro è ancora in bilico ma a 31 anni ha ancora intenzione di mettersi in gioco e provare una nuova esperienza.

Nelle idee di Vrsaljko c’è certamente anche la Serie A e una grande opportunità può arrivare dall’Atalanta. I bergamaschi stanno facendo i conti con l’infortunio di Zappacosta e sulla destra serve un rinforzo importante che possa dare riposo a Hateboer.

Il nome di Vrsaljko è gradito a Gian Piero Gasperini che lo ha già allenato ai tempi del Genoa nel 2013 e conosce benissimo le sue qualità. I prossimi giorni potrebbero essere determinanti per il ritorno di Vrsaljko in Serie A.

Atalanta su Vrsaljko: si attendono novità su Zappacosta

Il nome di Sime Vrsaljko diventerà il colpo a sorpresa per l’Atalanta nel calciomercato svincolati? Secondo quanto riferisce sportske.jutarnji.hr, la situazione del terzino croato è legata a quella di Davide Zappacosta.

L’Atalanta non intende sovraccaricare la rosa di Gasperini e solo se i problemi al bicipite femorale dell’esterno dovessero preoccupare, si deciderà di affondare il colpo. Il calciomercato degli svincolati chiuderà il 24 febbraio alle ore 20: per la Dea c’è tempo per riflettere e per prendere le decisioni corrette.