Atalanta: offerta folle dal Real Madrid, la decisione

Il calciomercato può regalare grandi sorprese, sia a gennaio che in vista della prossima estate. Perché spunta il forte interessa da parte del Real Madrid per un giocatore dell’Atalanta di Gasperini che sta sorprendendo tutti.

In vista delle prossime settimane potrebbero arrivare novità in merito a quello che sarà il trasferimento del giocatore. Ora diversi club pensano a lui e uno in particolare si sarebbe fatto seriamente sotto per iniziare a valutare il suo acquisto.

Dalla Spagna arrivano direttamente aggiornamenti di mercato sulle intenzioni del Real Madrid con il giocatore dell’Atalanta. Presto potrebbe arrivare l’offerta che farebbe vacillare il club bergamasco italiano per una sua cessione.

Calciomercato: il Real Madrid lo vuole dall’Atalanta

E’ aumentato il desiderio da parte del club spagnolo di andare ad acquistare il giocatore dell’Atalanta. Perché il Real Madrid di Ancelotti osserva sempre con attenzione alla Serie A e presto potrebbe quindi arrivare l’investimento giusto. Secondo le ultime notizie di mercato il Real Madrid potrebbe acquistare Hojlund dell’Atalanta. Ci sono importanti notizie che riguardano il giovane bomber che tanto sta sorprendendo tutti per le sue movenze e qualità.

Ora la sua crescita passa attraverso proprio all’Atalanta per poi capire quale sarà la sua prossima destinazione. Ma non sarà facile portarlo via dal club italiano che ha investito tanto su di lui. Sono stati circa 17 milioni investiti sul giocatore la scorsa estate che dallo Sturm Graz è passato proprio alla Dea. Ora arrivano aggiornamenti in merito a quella che sarà anche la scelta dei club e del giocatore. Il Real Madrid vuole comprare Hojlund dall’Atalanta.

Real Madrid: Hojlund per il futuro

Hojlund è il bomber del momento in Serie A, 5 gol messi a segno con la maglia dell’Atalanta in 16 presenze e ora vuole aumentare il suo minutaggio. A soli 19 anni è entrato nel mirino anche di club importanti, tanto che dalla Spagna fanno sapere che il Real Madrid si è interessato con l’Atalanta a Hojlund. Il giocatore è riuscito a mettersi subito in mostra grazie a Gasperini che da subito ha creduto in lui e ora arriverà la svolta.

Perché in vista del futuro, per il posto Benzema, Carlo Ancelotti ha segnato anche il nome di Hojlund per il Real Madrid che verrà. Al momento però non c’è intenzione di lasciar partire il giocatore, che si trova bene a Bergamo e ha un contratto fino al 2027. Il suo obiettivo è migliorarsi sempre di più per la sua carriera.

Atalanta: il prezzo di Hojlund

Non sarà ceduto da parte dell’Atalanta a meno che non arrivi l’offerta folle del Real Madrid per Hojlund, ma non in questa sessione di gennaio. Tutto rimandato alla prossima estate o ai prosismi anni con il prezzo che ora è già più del doppio di quanto pagato mesi fa.