Calciomercato Roma, Dybala via subito: firmerà per una big d’Europa💣

Importanti novità arrivano sul futuro di Paulo Dybala nel prossimo calciomercato. Dopo aver vinto il Mondiale con l’Argentina, La Joya spera di iniziare ad essere finalmente decisivo con la maglia della Roma dopo qualche sprazzo incoraggiante ad inizio stagione. Stando alle ultime notizie, però, l’attaccante argentino potrebbe non riuscirci visto che potrebbe salutare la Capitale ed il club giallorosso dopo soli sei mesi dal suo trionfante arrivo. Su Dybala, infatti, è forte il pressing di una big d’Europa intenzionata a regalare ai suoi tifosi ed al mister un colpo da 90 a gennaio.

Calciomercato, addio Roma: su Dybala piomba una big d’Europa

12 presenze e 7 gol in tutte le competizioni. Questi sono i numeri sino ad oggi deludenti di Paulo Dybala con la maglia della Roma. La Joya ha si una media di 1 gol ogni partita e mezzo con i giallorossi, ma ciò che più salta all’occhio sono le poche presenze timbrate fra Serie A ed Europa League a causa dei perenni problemi muscolari che infliggono le stagioni di Dybala da qualche anno a questa parte.

A Trigoria sono però fiduciosi che dopo la vittoria in Qatar l’argentino possa finalmente diventare decisivo come ci si aspettava, anche se le ultime notizie di calciomercato preoccupano Mourinho e tutti i tifosi della Roma, visto il nuovo interesse di una big d’Europa per La Joya.Â

Stando infatti a quanto riportato da Mundo Deportivo, il Siviglia torna sulle tracce di Paulo Dybala per sostituire Isco nel prossimo calciomercato, dopo che in estate i Rojiblancos avevano fatto un tentativo per l’ex Juve prima che la Roma lo ingaggiasse.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Roma, il Siviglia torna su Dybala: le ultime

Paulo Dybala è il fiore all’occhiello del calciomercato estivo della Roma, ma dal suo arrivo nella Capitale La Joya ha avuto non poche difficoltà , soprattutto a causa dei problemi fisici che hanno complicato la sua prima parte di stagione in giallorosso.

Nonostante questo Tiago Pinto non lo ha mai messo in dubbio, ma dalle parti di Trigoria si inizia a rumoreggiare in merito al futuro dell’argentino. La sua permanenza nella Capitale per questa stagione è fuori dubbio, anche se il Siviglia potrebbe mettere in difficoltà la Roma presentando un’offerta per Dybala nel prossimo calciomercato.Â

I Rojiblancos sono infatti alla ricerca di un sostituto di Isco, e La Joya potrebbe rappresentare l’alternativa perfetta a Sergio Canales da da mettere a disposizione di Sampaoli a gennaio.

LEGGI ANCHE>>>Â Addio Roma: parte lui per fare spazio a Frattesi

Il Siviglia sogna Dybala: una clausola fa tremare la Roma

Ad oggi in casa Roma è fuori discussione l’uscita di Dybala già a gennaio, nonostante l’interessamento del Siviglia. Tiago Pinto e Mourinho hanno intenzione di coccolarsi La Joya per ancora tanto tempo, anche se c’è una clausola all’interno del contratto dell’argentino che potrebbe favorire i Rojiblancos e condannare i giallorossi.

Il Siviglia potrebbe infatti prendere Dybala pagando alla Roma la clausola rescissoria da 20 milioni presente contratto dell’argentino, valida però solo a partire dal prossimo calciomercato estivo qualora i giallorossi non dovessero qualificarsi in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dal Mondiale alla Serie A: lo sta prendendo la Roma🤩