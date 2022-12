Calciomercato: Beto lascia l’Udinese e resta in Italia, l’annuncio 💣

Ultimissime notizie di calciomercato sul futuro del bomber bianconero pronto a lasciare l’Udinese e restare ancora in Serie A con un top club italiano che ha notato in maniera particolare la sua crescita. In questi pochi mesi che è in Italia ha già colpito tutti e si sta affermando sempre di più uno dei migliori del nostro campionato. Per questo motivo ora anche le big iniziano a pensare a lui in vista del futuro.

Udinese: Beto pronto ad andar via

Il calciomercato può portare Beto lontano dall’Udinese e firmare con una nuova squadra. Ci sono continui aggiornamenti riguardo quello che sarà il futuro del giocatore di proprietà dell’Udinese, arrivato soltanto l’estate del 2021 dal Portimonense in Portogallo. Grande impatto subito con il campionato italiano dove sta mettendo a segno gol su gol che possono rivelarsi decisivi per il futuro della sua carriera.

Restare in Italia non significa per forza vestire la maglia dell’Udinese, perché in Serie A sono diverse le squadre che hanno mostrato grande interesse per lui e presto potrebbe arrivare una scelta definitiva in vista del futuro.

L’Udinese può cedere Beto secondo il suo intermediario.

Calciomercato Beto: l’annuncio dell’intermediario

Si parla molto di quello che può essere il futuro di Beto con la prossima squadra che lo acquisterebbe. A parlare del suo futuro è stato Gabriele La Manna (intermediario del giocatore dell’Udinese) intervenuto a Tv Play su Calciomercato.it, queste le dichiarazioni: “L’anno prossimo penso resta in Italia”.

Il prezzo di Beto per l’Udinese in caso di cessione potrebbe essere di circa 25 milioni di euro considerando l’età e i suoi numeri in continua crescita.

Calciomercato: le squadre interessate a Beto

Quest’anno Beto è partito con 6 gol in 15 partite di Serie A e ha intenzione di superare il record stabilito la scorsa stagione alla prima in Italia con 11 reti in 28 partite. Questo suo continuare a dimostrare di essere un bomber può portarlo in un top club in Italia o all’estero.

Perché il calciomercato chiama Beto e sull’attaccante ci sono Napoli e Fiorentina in Italia, Everton e Borussia Dortmund all’estero.

