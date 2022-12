Calciomercato Napoli, l’annuncio dell’agente: “A chi non piacerebbe?” 😮

Svolta per quanto riguarda il calciomercato Napoli. Arriva la presa di posizione dell’agente che spiazza tutti, anche gli stessi tifosi azzurri. Una vera e propria sorpresa anche per Spalletti che si sta preparando per la seconda parte di stagione che vedrà la sua squadra protagonista sia in Italia che in Europa, con gli ottavi di Champions League da disputare a febbraio. Non vuole sfigurare il Napoli che si sta muovendo per il prossimo calciomercato di gennaio 2023.

L’annuncio dell’agente: deciso il futuro del centrocampista

Nella giornata di oggi sono arrivate le dichiarazioni del procuratore che ha fatto il punto della situazione in merito al destino del suo assistito nel prossimo calciomercato. Il giocatore è finito al centro del dibattito tra i tifosi del Napoli.

Le dichiarazioni dell’agente fanno discutere. Da una parte c’è chi vorrebbe una sua riconferma e dall’altra chi invece spinge per la cessione, in modo tale da prendere un altro centrocampista a gennaio 2023.

Ecco svelato il futuro di Diego Demme a Napoli: a chiarire tutto è il suo procuratore.

Calciomercato Napoli: su Demme Salernitana e Valencia

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Napoli, Demme è nel mirino di Salernitana e Valencia. Sono questi i due club che, più di tutti, stanno lavorando per prenderlo dagli azzurri. Ecco le parole del suo agente, Busiello, che ha svelato il futuro dell’ex Lipsia.

Napoli, l’intervista all’agente di Demme

Nonostante l’interesse di numerose società, ecco svelato il destino del centrocampista del Napoli Diego Demme. A chiarire tutto è il suo procuratore Marco Busiello, nel corso di un’intervista a Tmw

“A chi non piacerebbe giocare di più? Chi non ha questa voglia è meglio faccia altro nella vita. Diego è un ottimo calciatore, un ragazzo splendido. In questo momento il Napoli è una macchina perfetta. Per questo è naturale che per lui non ci sia spazio, ci sono equilibri da rispettare: la situazione è chiara”.

“Via a gennaio? Non ci sono le condizioni. Anche perché il Napoli è contentissimo di lui. Se dovessero arrivare offerte importanti sicuramente saranno prese in considerazione. Lui ha sempre fatto bene ed ha voglia di giocare. Club interessati? Lui cattura l’attenzione di molti, posso dire che non solo in Italia ma anche all’esterno lo seguono”.

