Serie A, al via la rivoluzione: nuovo ruolo, la mossa di De Laurentiis

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del calcio italiano. La Lega Serie A avrà sempre un ruolo centrale e tra i presidenti spunta una clamorosa indiscrezione. Tra chi è intenzionato a conferire un nuovo incarico e chi no, arriva la mossa a sorpresa da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che è a lavoro per conquistare potere all’interno della Lega. Ecco quali sono i suoi obiettivi per il futuro.

Lega Serie A: indiscrezione clamorosa, la proposta di De Laurentiis

In ottica di rinnovamento, con l’uscita di scena di Andrea Agnelli dalla presidenza della Juventus, adesso De Laurentiis è pronto a fare all in e a ricoprire ruoli di primo piano all’interno della Lega Serie A.

Un’idea che non convince molti presidente ma Adl sta lavorando sottobanco per portare a compimento tutto. Un lavoro che potrà portare nuovi benefici al sistema calcio e in particolar modo alla Serie A.

In una partita a scacchi con Lotito, competitor principale dell’imprenditore cinematografico, il patron del Napoli è a lavoro per portare avanti il suo progetto che prevede l’uscita dalla Figc da parte della Lega Serie A: è questo l’obiettivo di De Laurentiis.

Serie A via dalla Figc, la proposta di De Laurentiis

Nel retroscena riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, ieri durante la riunione in Lega Calcio De Laurentiis ha proposto di uscire dalla FIGC. L’obiettivo è quello di aumentare il peso della Serie A all’interno del consiglio federale. Un vecchio mantra quello del patron azzurro che già in passato si è reso protagonista di uscite del genere.

Lega Serie A esce dalla Figc: dibattito tra i presidente

Tra chi è contrario e chi no, il presidente Casini affronterà in futuro questa proposta del patron del Napoli De Laurentiis che vuole che la Serie A esca dalla Figc ed abbia maggiore potere all’interno del consiglio federale. Attualmente sono altri, gli obiettivi nel mirino del numero uno della Lega.

