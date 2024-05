Allegri-Thiago Motta, destini incrociati: succede tutto in poche ore

La corsa alla panchina della Juventus è sempre più intensa, ed ora emergono altre novità. Ecco chi siederà alla guida della Vecchia Signora.

Si avvicina a grandi passi la gara che potrebbe, almeno in parte, salvare la stagione della Juventus, vale a dire la finale di Coppa Italia, prevista per mercoledì 15 di maggio a Roma, contro l’Atalanta. Andando a vincere, si potrebbe trattare di un finale di stagione meno amaro per Massimiliano Allegri e la sua squadra, che ha vissuto un 2024 sin qui da dimenticare, che dalla lotta scudetto ha portato la Juve a perdere parecchio terreno.

La sconfitta contro l’Inter del 4 di febbraio ha dato il via al calo della squadra di Allegri, alimentando le critiche verso l’allenatore toscano, portando i tifosi a spingere per una sua uscita anticipata dal contratto. A questo punto, il nome caldo per il futuro è quello di Thiago Motta, ma non mancano gli ostacoli per mandare in porto questa trattativa. Anche per Max si aprono nuove opportunità, e tutto è ancora in divenire. Cerchiamo di capire quelli che saranno gli scenari futuri tramite alcune ipotesi.

Allegri lascia la Juventus? Gli scenari

La Champions League ha la sua prima finalista, vale a dire il Borussia Dortmund, che ha eliminato con autorità il Paris Saint Germain. Vi starete chiedendo quale tipo di attinenza possa avere questo risultato con il futuro della Juventus e della sua panchina, ma secondo il giornalista Maurizio Pistocchi, potrebbe avvenire qualcosa di davvero imprevedibile.

L’esperto, in un suo post sul proprio profilo X, ha immaginato il possibile passaggio di Thiago Motta alla guida della squadra francese, con l’unico ostacolo che è rappresentato dal fatto che Luis Enrique, tecnico del PSG, che ha ancora un anno di contratto. Nel caso in cui l’accordo saltasse, l’ex giocatore dell’Inter potrebbe essere un candidato dopo la strepitosa stagione con il Bologna, che di sicuro non è passata inosservata, anche agli occhi dei grandi club europei.

In quel caso, sarebbe difficile per Motta evitare le sirene di una squadra così blasonata, ma ripetiamo che Luis Enrique è attualmente tutelato da un contratto. Motta resta comunque in pole per il dopo-Allegri, con il tecnico toscano che, nel caso di addio alla Juventus, potrebbe aprirsi finalmente ad un’esperienza all’estero, scenario di cui da tanto si parla, ma che poi non si è mai realmente concretizzato sino in fondo.