Che fine ha fatto Erik Lamela: l’ex asso della Roma ha da tempo lasciato la Premier

Oggi vi parleremo di un calciatore che ha fatto per anni parte della Serie A, vale a dire Erik Lamela. Ecco che fine ha fatto.

In Serie A sono transitati diversi campioni e crack potenziali, che non hanno lasciato il segno nella maniera in cui avrebbero potuto. Tra di loro figura senza dubbio Erik Lamela, attaccante della Roma tra il 2011 ed il 2013. Nato a Buenos Aires il 4 di marzo del 1992, a soli vent’anni ricevette un importante riconoscimento, venendo inserito tra i migliori calciatori dati dopo il 1991 dalla rivista sportiva digitale Don Balon.

Sin da piccolo emerse il suo grande talento, tant’è che in molti lo paragonarono persino al fenomeno Kakà, ex stella del Milan e pallone d’oro. Per chi non dovesse conoscerlo dal punto di vista tecnico, si tratta di un giocatore versatile, prevalentemente impiegato come ala destra, ma che, all’occorrenza, può far bene anche come ala sinistra o sulla trequarti. Dopo i primi anni nel River Plate in patria, venne scoperto dalla AS Roma, che decise di portarlo al debutto nel 2011 in Italia, facendo scoprire al mondo il suo talento. Ecco dove è finito oggi Lamela e con chi gioca.

Lamela, ecco dove è finito l’ex della Roma

L’acquisto di Erik Lamela da parte della Roma fu ufficializzato il 6 di agosto del 2011, ad appena vent’anni compiuti da poco. Il suo grande senso del gol esplose al debutto da titolare contro il Parma, quando segnò il primo gol in Serie A dopo 8 minuti. La sua miglior stagione sarà quella seguente, il 2012-2013, nella quale segna ben 15 gol, concludendo la sua avventura alla compagine capitolina.

A dire la verità, l’ultima partita nella rosa della Roma fu la prima del campionato seguente, ma tre giorni dopo venne acquistato dal Tottenham, debuttando così in Premier League. Con la maglia della squadra londinese ha giocato sino al 2021, totalizzando 177 presenze e mettendo a referto 17 reti in 8 anni, due in meno rispetto a quanto fece con la Roma in appena due stagioni.

L’esperienza in Inghilterra, dunque, non è stata troppo positiva, ed oggi Lamela veste la maglia del Siviglia, con la quale ha ottenuto la vittoria della UEFA Europa League nel 2023. Nelle sue 59 presenze sino ad oggi, ha segnato 13 reti, ma su di lui c’è la sensazione di trovarsi di fronte ad un immenso talento, che però non è mai del tutto sbocciato. Di certo, meritava maggiori fortune.