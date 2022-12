Juventus: torna di nuovo dopo le dimissioni, è tutto confermato

Incredibile quello che è accaduto in casa Juventus in questi ultimi giorni, con le dimissioni di gruppo lanciate da Agnelli, Arrivabene, Nedved e tanti altri componenti del Cda che hanno detto addio ai colori bianconeri. Ma non finisce qua. Perché ora continuano a circolare voci su ritorni clamorosi in bianconero e presto potrebbe arrivare l’annuncio definitivo. Ci sono le prime conferme riguardo quanto sta accadendo e i tifosi non vedono l’ora di avere chiarezza da tutta questa situazione.

Dimissioni Juventus: via alla rivoluzione

Dopo le pesanti dimissioni arrivate per il caos di falso in bilancio e le gravi perdite economiche, è partita una vera e propria rivoluzione interna in casa Juventus lanciata da John Elkann che ha fatto si che in molti si mettessero alla porta da soli per il bene della società bianconera. Ora è il momento di dare una svolta importante al progetto della Juve che subirà una sterzata decisiva in vista del futuro. Il club dovrà provare a rialzare ancora una volta una testa per quanto accaduto in dirigenza, ma anche per quello visto in campo negli ultimi mesi di questa prima parte di stagione. Ecco che allora servirà mettere su una società da tutto rispetto che possa far tornare la Juve a trionfare come tanti anni fa.

Per farlo, John Elkann si sta affidando a persone di tutto rispetto. Grandi avvocati e uomini di competenze importanti, ma che saranno affiancati anche di persone di spessore che hanno il DNA Juventus nel sangue. Infatti, c’è la possibilità che venga confermato nelle prossime ore un grande ritorno per la Juventus, con i tifosi che sperano possa arrivare l’ufficialità il prima possibile. In un primo momento si è parlato di un suo ruolo da presidente, ma non è la posizione adatta per fare le cose per bene. Ecco che allora Nedved può essere sostituito da Alessandro Del Piero, un altro storico calciatore che con la Juve ha fatto la storia. I due, inoltre, sono anche stati beccati 4 mesi fa a Venice Beach parlare, durante la tournée americana della Juventus.

Alessandro Del Piero è pronto a tornare alla Juventus.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Cda Juventus: Del Piero prende il posto di Nedved

John Elkann è stato chiaro e per la sua nuova Juve cerca competenze e carisma. E’ questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport riguardo il ritorno di Alex Del Piero alla Juventus nel prossimo Cda. Infatti, l’ex numero 10 bianconero è molto probabile che alla fine prenda proprio il posto di Pavel Nedved in dirigenza. La Juve lavora per mettere su un Cda composto da tecnici e legali che possano riprendere il club da questa situazione delicata.

La figura forte che prenderà il posto di Nedved e che possa aiutare Cherubini alla Juventus sembra essere proprio Del Piero. Un uomo di fiducia che possa trovarsi in sintonia anche con il nuovo presidente juventino Ferrero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: altro infortunio ai Mondiali

Juventus: quando arriva Del Piero

Del Piero ha già annunciato di voler tornare alla Juventus, basta solo una chiamata come ha dichiarato nei giorni scorsi lui stesso. Il suo legame con i bianconeri è molto forte, tanto che restò tra i pochi alla Juve anche in Serie B. Il nuovo presidente Ferrero proverà a tirarlo dentro entro il 20-25 dicembre, data che andrà presentata la lista dei componenti del nuovo Cda. Ferrero lo vuole come suo vice.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: cacciano Vlahovic, il sostituto arriva dai Mondiali