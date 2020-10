Calciomercato Juventus, colpo in attacco: arriva a zero

Il mercato di Serie A continua ad essere molto attivo, e in questi ultimi giorni ci sono state tante indiscrezioni riguardanti la Juventus. I bianconeri sono sempre sul pezzo per quanto riguarda eventuali colpi, e soprattutto per i giocatori in scadenza, pare ci sia un occhio di riguardo da parte di Paratici e staff. Attenzione infatti alle occasioni ghiotte, già a gennaio.

Ultime Juventus: anche Di Maria nel mirino

Tra i tanti obiettivi della Juventus pare ci sia anche Angel Di Maria. L’esterno argentino è un giocatore che piace da tempo alla Vecchia Signora, e già in passato le due parti erano state parecchio vicine. Ora, dopo diverso tempo, il Fideo sembra essersi di nuovo avvicinato, anche perchè stavolta in uno scenario completamente diverso: il rinnovo con il PSG è lontanissimo, e di fatto si libererà a parametro zero a giugno. Ovviamente si tratta di un’occasione più unica che rara, e che dovrà essere presa al balzo dalla Juventus, già intenzionata a studiare le prossime mosse.

Di Maria-Juventus: concorrenza e.. Ronaldo

Il futuro di Di Maria potrebbe davvero essere a Torino, e questo anche grazie ad un fattore molto importante: la presenza di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese e l’argentino sono stati compagni di squadra al Real Madrid, e il loro rapporto si è sempre mantenuto molto intatto. CR7 può davvero convincere Di Maria ad arrivare in Italia, anche a discapito dell’altra concorrente: il Barcellona. Anche Messi starebbe spingendo, ma visto il passato dell’argentino ai rivali dei Blancos, la pista resta piuttusto difficile da percorrere. Juventus al momento in pole, così come riportato da Don Balon.

Mercato Juventus: possibile colpaccio anche in difesa?

La Juventus si sta muovendo parecchio in queste ultime settimane, anche e soprattutto per pianificare i prossimi investimenti per gennaio ed estate. I bianconeri hanno tante idee in testa, ma a quanto pare sembra esserci un’ipotesi clamorosa anche per il reparto difensivo. Si sta infatti parlando di Sergio Ramos, al quale sarebbe destinato un ingaggio “faraonico”.

