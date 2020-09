Calciomercato Lazio, Tare annuncia un nuovo arrivo nel club

Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, è intervenuto tramite Skype nel corso di una cerimonia alla quale ha partecipato anche Simone Inzaghi: si è parlato di mercato ma non solo…

Tare annuncia: “Lazio più competitiva dello scorso anno“

Queste le dichiarazioni di Igli Tare: “Stiamo lavorando in una situazione non semplice. I problemi non li ha solo la nostra società, ma tutte le altre squadre. Con il patron Lotito abbiamo delle idee molto chiare. Siamo convinti che questa rosa sia molto più forte e competitiva di quella passata. Sinceramente non capisco tutti questo nervosismo che gira intorno a noi. Non ci considerano mai tra le prime quattro, ma sempre dalla quinta in poi. Ora che stiamo andando molto bene vedo molta gente che vuole salire con noi sul pullman. Non accetto delle critiche in quanto assurde. Credo che un team debba essere giudicato solo quando è all’opera, non prima di scendere in campo. Ma oramai sono abituato a tutto, anche perché non sono arrivato ieri qui. Questo è il mio dodicesimo anno come dirigente“.

Conferma l’arrivo di Andreas Pereira: “Arriverà tra qualche giorno“

“Ogni anno che passa gli attacchi verso di noi sono sempre più forti. Nessuno li merita. Non stiamo smantellando la squadra, anzi, la stiamo rinforzando con nuovi innesti come quelli di Muriqi, Fares ed Hoedt. Pereira? Si unirà a noi tra qualche giorno. Una volta che la squadra è completata dobbiamo essere bravi noi a farla girare nel miglior modo possibile. Bene o male i giocatori sono quelli dello scorso anno. Dopo gli impegni della nazionale il team sarà completo“.

Inzaghi su Andreas Pereira: “Mi piace. Contratto? Nessuna fretta“.

Anche il tecnico Simone Inzaghi ha voluto dire la sua sul possibile nuovo acquisto delle aquile: “Pereira? Sì, lo conosco. E’ un calciatore che mi piace. L’ho seguito nel Manchester United. Credo che con noi possa fare bene. Sappiamo che siamo in ritardo per quanto riguarda il calciomercato. Dobbiamo essere bravi nei prossimi quattro giorni. Rinnovo del contratto? Non abbiamo fretta. Tre partite in una settimana, in questo periodo, non ci volevano ma dobbiamo farle“.

