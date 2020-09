Calciomercato Inter: Brozovic via, spunta una nuova pista

L’Inter vuole cedere Marcelo Brozovic. Il club nerazzurro sta valutando diverse strade per cedere il centrocampista croato che ora è in uscita.

Calciomercato Inter: su Marcelo c’è il Monaco

La nuova strada per Marcelo Brozovic potrebbe essere quella di Monaco. Non molto lontano da Milano. Dopo che si era tanto parlato dell’interesse del Bayer Monaco, il destino del croato potrebbe essere al confine, non molto lontano da Milano, a Montecarlo.

Come riportato dalla Gazzetta, il futuro del calciatore passerebbe così dalla Baviera al Principato, due mondi diversi.

Al Monaco, infatti, negli ultimi mesi è arrivato in panchina Niko Kovac, ex c.t. della Croazia. Il tecnico avrebbe dato indicazione al club di puntare Brozovic: un mese fa il Monaco era pronto a offrire 22 milioni, ora valuta la nuova offensiva, aumentando la posta in palio.

Mercato Inter: occhio agli scambi per Brozovic

L’Inter valuta il calciatore molto di più, almeno 50 milioni di euro, ma a 40 potrebbe decidere di cederlo. Al massimo potrebbe aprire a qualche scambio.

Per Conte Brozovic è sul mercato. Non solo per il suo rendimento in campo, la società infatti non sembrebbe aver mandato giù le ultime avventure extra campo del croato: dalla patente ritirata per aver bruciato un rosso in pieno centro a Milano, con un tasso alcolico (appena) fuori dal limite, alla scenata al pronto soccorso. Tutte queste storie hanno condizionato i giudizi sull’ultima stagione all’Inter.

Notizie Inter: se parte Brozovic arriva Kantè

Antonio Conte spera di arrivare in mezzo al campo al suo pallino Kanté e Brozo è uno dei big sacrificabili per provare poi a convincere il Chelsea.

Per Brozovic, la clausola rescissoria del croato era di 60 milioni. Ma in tempo di Covid tutto va pensato e la sua valutazione, come detto, ora è scesa.

Sul centrocampista croato c’è anche l’interesse di diverse altre big d’Europa. In Francia si è parlato anche di Psg oltre che di Monaco, mentre in Spagna si era accennato al Real Madrid. Di sicuro al momento nella sede nerazzurra non sono arrivate offerte per questo l’Inter ora aspetta e valuta tutte le opzioni. Resta il fatto di come Brozo abbia la valigia pronta e se il Monaco farà un sacrificio l’Inter non chiuderà la porta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio UFFICIALE: “E’ stato un onore indossare questi colori”