Ciao ciao Osimhen: Napoli furioso, succede tutto in poche ore

La stagione del Napoli è, assolutamente, da dimenticare. La piazza è divisa anche sull’attaccante di punta della squadra, Victor Osimhen.

Il campionato 2023/2024 del Napoli sarà ricordato come uno dei peggiori dell’era De Laurentis. Quest’ultimo è rimasto meravigliato dall’appagamento che hanno dimostrato alcuni calciatori dopo la cavalcata vincente della scorsa annata in Serie A. Il terzo scudetto ha tolto certezze piuttosto che caricare un ambiente che sognava in grande.

Nella scorsa estate sono partite delle colonne portanti come Kim e Lozano, sostituiti da giovani dalle belle speranze che, di fatto, hanno tradito le attese. Con l’addio di mister Spalletti e del direttore sportivo Giuntoli si è aperta una frattura insanabile. La piazza ha assistito nel giro di pochi mesi al Napoli targato Garcia, al ritorno di Mazzarri e alla scommessa Calzona. Nessuno di questi allenatori è riuscito a dare una scossa ad una rosa che sembra oggi senz’anima. Fuori senza appelli dalla Coppa Italia, dalla Champions League e dalle posizioni nobili della graduatoria della Serie A la squadra campana ha registrato un ruolino di marcia da squadra di media classifica.

I numeri, del resto, riflettono un andamento che si è fatto deficitario per una squadra abituata ai piazzamenti europei. Dopo 35 giornate i partenopei occupano l’ottava posizione e potrebbero essere anche beffati dalla Fiorentina che ha un punto in meno ma una partita in più da disputare. Tra i giocatori più osannati e criticati, allo stesso tempo, da parte della tifoseria c’è l’attaccante Osimhen. Molti tifosi dicono che sia l’unico a sudare la maglia. Vediamoci chiaro.

Calciomercato Napoli, cosa farà Osimhen? Futuro incerto

Il numero 9 nigeriano ha segnato 15 reti in campionato in appena 23 partite disputate. E’ stata un’annata travagliata sul piano fisico e non è riuscito a tenere la media gol della scorsa stagione. Il Chelsea sarebbe, comunque, intenzionato ad offrire 80-90 milioni cash al Napoli per il cartellino di Victor Osimhen. Al di là del rinnovo di contratto firmato pochi mesi fa il centravanti sembrerebbe intenzionato a cambiare aria. Il Napoli potrebbe anche perdere Kvaratskhelia. Ecco dove finirà il georgiano.

I tifosi lo hanno osannato dopo l’ennesima prestazione maiuscola contro l’Udinese, impreziosita da una rete di testa da attaccante di razza su assist di Politano. Gli è stato annullato anche un gol per un fuorigioco millimetrico, ma sul piano dell’impegno ha lottato su ogni pallone come un leone. Sforzo sottolineato da diversi fan anche sui canali social, ma a quanto pare non basterà. C’è chi lo ha già scaricato e un aereo in direzione Londra sembra già essere pronto in estate.