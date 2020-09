Roma, Schick via: ecco quanto incassano i giallorossi – UFFICIALE

La Roma cede Patrick Schick. Il club capitolino si “libera” dell’acquisto più caro della storia del club giallorosso. La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è anche ufficiale.

Roma: venduto Schick, è ufficiale

La Roma cede a titolo definitivo l’attaccante ceco Patrick Schick. La punta ex Sampdoria, dopo l’esperienza in prestito in Bundesliga con il Lipsia, giocherà Bayer Leverkusen.

Il calciatore lascerà la capitale per una cifra complessiva di 26,5 milioni di euro a cui aggiungere il 10% sulla futura rivendita.

Roma, il comunicato sulla cessione di Schick

Questo l’annuncio del club giallorosso che cede a titolo definitivo il calciatore Patrick Schick dopo che l’attaccante era tornato in Italia per la fine del prestito al Lipisa (Il club di proprietà della Red Bull non aveva riscattato l’attaccante per 28 milioni di euro).

Questo il comunicato:

“AS Roma comunica che Patrik Schick si è trasferito a titolo definitivo al Bayer Leverkusen. L’attaccante giocherà nella compagine tedesca a fronte di un corrispettivo fisso di 26,5 milioni di euro.

In caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore alla Roma andrà un ulteriore indennizzo, all’AS Roma sarà riconosciuto un importo pari al 10% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato oggi dal club tedesco.

Schick, arrivato nella Capitale nell’estate del 2017, ha collezionato in giallorosso 58 presenze e otto gol durante la sua esperienza a Roma. Nell’estate del 2019 aveva scelto di passare al Lipsia, segnando 10 reti in 28 partite. La Società augura al calciatore ceco le migliori fortune in vista dell’avventura in Germania”.

Roma, l’avventura di Schick

Si chiude così una delle storie più controverse del mercato della Roma. L’attaccante, infatti, era arrivato nel 2016 dopo che il suo passaggio alla Juventus era sfumato per motivi fisici. La punta non aveva superato le visite mediche con i bianconeri. Dopo un mese, tuttavia, l’attaccante aveva trovato l’accordo con la Roma che aveva corrisposto alla Sampdoria quasi 40 milioni di euro (bonus compresi) per avere la punta. Nella capitale Schick avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Dzeko dopo aver impressionato tutti a Marassi. Tuttavia a Roma il suo rendimento è stato molto deludente e la punta ha inanellato una serie di annate nere che hanno di fatto segnato la sua cessione.