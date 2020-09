Calciomercato Juventus, ecco Suarez: c’è l’accordo, i dettagli

Non solo Lionel Messi, dal Barcellona andranno via diversi perni principali dell’ultimo decennio – o quasi – blaugrana. Tra questi Luis Suarez, nome di calciomercato accostato alla Juventus, con il club bianconero pronto a far follie proprio per portarlo a Torino. Sarebbe il colpo dell’estate, con Andrea Pirlo pronto a metterlo in coppia con Cristiano Ronaldo. Un reparto offensivo che, fino a qualche anno fa, era impossibile anche solo da ipotizzare. L’ex blancos, in coppia con uno dei calciatori più rappresentativi del Barcellona. Due rivali, pronti a guidare l’attacco della Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Ausilio esce allo scoperto sull’affare Messi

Juventus, niente Dzeko o Milik: per Pirlo, c’è Suarez

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, la Juventus si sarebbe portata in netto vantaggio sulle altre per l’acquisto di Luis Suarez. L’addio dal Barcellona è cosa certa, Ronald Koeman in un sol colpo si troverebbe senza i veterani e calciatori più importanti dell’intero organico del club. Il pistolero uruguaiano sbarcherebbe così in Serie A, mentre Roma e Napoli attendevano la cessione proprio di Edin Dzeko e Arkadiusz Milik, che sarebbero dovuti finire in bianconero e ora si ritroverebbero senza club.

Juventus, principio di accordo per Suarez: il pistolero pronto a sbarcare in Serie A

Come riportato dall’emittente satellitare, la Juventus avrebbe praticamente trovato un principio di accordo con l’entourage di Luis Suarez per quel che riguarda il suo ingaggio. Ad attendere però sarà ancora la Juventus, con la promessa strappata da parte dello stesso Suarez, di cercare una soluzione con il Barcellona. Quale? La buonuscita dal club blaugrana, che consentirà così l’assalto della Juventus all’ex centravanti di Liverpool e Ajax. Con il Barcellona si chiuderebbe così, in maniera amara, un ciclo vincente durato praticamente sei anni. Dal 2014, dopo il suo passaggio dal Liverpool, 283 apparizioni in maglia catalana, con 198 gol trovati. E, questi, hanno portato la bellezza di 4 campionati vinti, 4 coppe di Spagna, 2 Supercoppe spagnole e la prestigiosa Champions League, accompagnata dalla Supercoppa europea e dalla Coppa del Mondo per club.