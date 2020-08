Ieri la firma del contratto, oggi la terza presentazione da calciatore del Milan: per Zlatan Ibrahimovic è cominciata una nuova vita da attaccante rossonero.

Milan, Ibrahimovic fissa gli obiettivi stagionali

Dopo la firma del contratto, il campione svedese si è sottoposto al tampone per verificare la positività al Coronavirus prima di scendere in campo con i suoi compagni e preparare la nuova stagione. Ai canali ufficiali del club, Zlatan Ibrahimovic ha fissato gli obiettivi stagionali.

“Sono stato sempre con uno del Milan, anche quando giocavo con altre squadre. Quando sono arrivato la prima volta non ero felice e il Milan mi ha restituito il sorriso. Qui mi sento a casa”.

Numero 11? “Ho scelto questo numero perché i tifosi rossoneri mi riconoscono con questo numero. Con la 21 non mi sentivo Ibra di una volta. E’ l’11 il mio numero. Voglio portare il Milan dove deve stare, farò di tutto per raggiungere gli obiettivi, attraverso il lavoro e il sacrificio“.

Ibrahimovic: “Voglio vincere, sono qui per questo”

Il gigante svedese è tornato per portare trofei a Casa Milan e per questo, dice, ha firmato.

“Gli ultimi sei mesi della scorsa stagione ci hanno fatto capire cosa serve per arrivare agli obiettivi. Abbiamo giocato molto bene ma non abbiamo vinto e questo non va dimenticato. Nella mia testa c’è un unico obiettivo: vincere qualcosa. Voglio ringraziare la società e il mister per la fiducia che mi stanno dando. Hanno fatto di tutto per tenermi al Milan”.

Eta? “In questi sei mesi ho dimostrato che l’età non conta nulla e per questo sono ancora qua. Durante le vacanze ho parlato con tutti, ho visto un grande futuro e mi sono visto ancora al Milan. Penso solo al calcio e a quello che devo fare per stare in forma e aiutare squadra, compagni e società per soddisfare i tifosi. Bisogna continuare a giocare con fiducia come fatto negli ultimi sei mesi. Bisogna crederci, quando indossi la maglia del Milan devi essere orgoglioso anche se ti porta pressione. Tutti abbiamo fatto bene e tutti hanno capito cosa serve per arrivare in alto. Adesso bisogna lavorare dal primo giorno per fare bene. Con i tifosi a sostenerci saremmo stati ancora più forti“.

Milan, Ibra incorona Calhanoglu

Negli ultimi mesi, uno dei calciatori che più di tutti ha giovato della presenza di Ibrahimovic è stato Hakan Calhanoglu.

“Conoscevo Hakan già prima di venire qui, Quando l’ho visto gli ho detto che avere la numero 10 al Milan è una grande cosa perché tutti i calciatori con la 10 sono stati grandi. Negli ultimi sei mesi l’ho visto lavorare in maniera incredibile, lui può diventare ancora più forte. In testa devi avere la mentalità che non basta mai ed è anche questo uno dei motivi per cui sono qui”.

