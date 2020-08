Calciomercato Milan, colpo Milenkovic: il punto della situazione

Un Milan che si sta muovendo parecchio in queste ultime settimane, e che vorrebbe rinforzarsi per andare poi a riconfermare quello che è stato l’andamento praticamente quasi perfetto visto post lockdown. Serviranno dei giusti rinforzi, e sopratutto in difesa potrebbero esserci alcuni cambiamenti importanti, sia in entrata che in uscita.

Mercato Milan: prezzo fissato per Milenkovic

Tra i vari obiettivi del Milan per quanto riguarda la difesa, non possiamo non dimenticare Milenkovic, centrale della Fiorentina che ha disputato una buona stagione. Il serbo in questi ultimi anni è stato al centro del progetto viola, e la sua tenere età lo porta ad essere uno dei più interessanti del nostro campionato. I rossoneri lo stano tenendo d’occhio da un bel po di tempo, ma la squadra di Firenze ha fissato il prezzo: ben 40 milioni di euro. Una cifra molto alta, e che in questo momento starebbe bloccando tutto. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Milan-Milenkovic: niente sconti

40 milioni di euro, e niente sconti per Milenkovic. La Fiorentina non ne vuole sapere: soldi cash, nessuna contropartita. Se prima si poteva ipotizzare un inserimento di Paquetà per allegerire il prezzo, adesso invece pare un’utopia riuscire a concludere l’operazione. I rossoneri possono sperare soltanto in Ramadani, agente del serbo che è in ottimi rapporti con il Diavolo.

