Oroscopo di domani 18 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 18 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una settimana iniziata con il piede giusto per te, specialmente per quel che concerne l’amore. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi, soprattutto per chi è single. Attenzione a possibili nuovi incontri, qualche bella sorpresa è dietro l’angolo. Buone notizie anche sul lavoro: le soddisfazioni stanno arrivando, ma cerca di non stressarti troppo.

Toro. Ultimamente hai avuto qualche problema di troppo con qualcuno, e i recenti disguidi ti hanno portato ad essere un po nervoso. E’ arrivato il momento di chiarire ogni tipo di situazione.

Gemelli. Un periodo molto buono per te: ti stai divertendo e ti senti molto spensierato. Le delusioni avute qualche tempo fa stanno pian piano scomparendo dalla tua testa, e finalmente anche in amore ti stai aprendo a nuove esperienze.

Cancro. Sei una persona che si prodiga sempre parecchio per gli altri, ma non sempre hai ricevuto lo stesso trattamento. Circondati soltanto di chi ti vuole bene e ti apprezza sul serio.

Leone. Settimana favorevole per quanto riguarda il lavoro: potresti avere una promozione, oppure un incarico importante da portare a termine. Insomma hai un’occasione importante per splenderle, cerca di sfruttarla al massimo.

Vergine. Finalmente stai riuscendo a superare qualche brutto momento, e questo anche grazie all’aiuto di famiglia e amici.

Oroscopo Paolo Fox 18 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei preoccupato per qualcosa, e non riesci a togliertelo dalla testa. Cerca di chiarire con le persone, e soprattutto con te stesso.

Scorpione. I prossimi due giorni saranno molto delicati dal punto di vista personale. Dovrete fare attenzione a non cadere nelle provocazioni altrui. In amore c’è da recuperare l’intesa persa negli ultimi tempi: i mesi estivi potrebbero essere decisivi per pensare a qualcosa di più serio.

Sagittario. Giornata molto importante per te: stai per prendere una decisione molto importante. Valuta tutto con lucidità, sei una persona saggia e riuscirai a scegliere bene.

Capricorno. Non lasciarti abbattere da quelle che sono le difficoltà della vita, cerca di andare avanti per la tua strada e di credere sempre in te stesso. A volte ti senti inadeguato o inadatto, ma non è così: ognuno di noi ha debolezze e pregi, sta a noi identificare le cose.

Acquario. Non è un momento felicissimo per te, soprattutto in amore. Ti senti ancora insicuro con i tuoi sentimenti, e questo ti sta portando a sprecare più di qualche chance.

Pesci. Questa estate è stata particolare per te, a volte ti sei sentito un po giù di morale. Ora però piano piano stai riacquisendo grande serenità, e anche le persone che ti sono intorno se ne accorgono.